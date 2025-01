Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: trasferte da horror

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avventura di Nuri Sahin sulla panchina del Borussia Dortmund potrebbe essere già al capolinea. L’ex vice di Edin Terzic, “promosso” la scorsa estate dopo il divorzio con il tecnico che era stato capace di riportare i gialloneri in finale di Champions League, è ufficialmente sulla graticola dopo la clamorosa sconfitta patita nel turno infrasettimanale contro il neopromosso Kiel. L’ennesimo risultato deludente in trasferta per un Dortmund che lontano dal Signal Iduna Park nel girone d’andata ha raccolto a malapena 5 punti (è addirittura tredicesimo per rendimento esterno).

A pochi giorni dal primo k.o. interno con il Bayer Leverkusen (2-3), gli uomini di Sahin hanno rimediato ben 4 reti (4-2) contro la penultima della classifica della Bundesliga, che prima di martedì scorso aveva ottenuto soltanto due vittorie. Una vera e propria figuraccia che non può essere giustificata neppure da qualche forfait importante. Il Borussia si è riscoperto ancora una volta fragilissimo in fase di non possesso (29 gol subiti da inizio torneo) ed è scivolato al nono posto, sempre più distante dalle posizioni che contano.

Eintracht, addio Marmoush?

Mentre si parla del possibile sostituto di Sahin – gli indizi sembrano condurre all’ex Manchester United Erik ten Hag – il Borussia Dortmund è chiamato ad affrontare un’altra trasferta, stavolta in casa dell’Eintracht Francoforte, terza forza del campionato. Le Adler, a differenza dei gialloneri, nel turno infrasettimanale hanno strapazzato 4-1 il Friburgo, portando a casa il secondo successo del 2025 dopo quello con il St. Pauli.

L’Eintracht, che davanti al proprio pubblico ha perso solo con il Mainz, è alle prese con la vicenda Marmoush: il centravanti egiziano, a quota 15 gol (ne ha segnato uno anche martedì), nelle prossime ore potrebbe essere acquistato dal Manchester City e non è detto che sarà in campo contro il Borussia Dortmund.

Il pronostico

Ci aspettiamo una reazione da parte del Borussia Dortmund dopo lo scivolone di Kiel ma in questo momento i gialloneri non danno garanzie. L’Eintracht Francoforte, che in casa non perde contro il Borussia da ottobre 2022, dovrebbe dunque ottenere quantomeno un risultato positivo in un match in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-5-1): Trapp; Brown, Tuta, Koch, Kristensen; Dina Ebimbe, Knauff, Larsson, Skhiri, Gotze; Ekitiké.

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Emre Can; Brandt, Gross, Nmecha, Bynoe-Gittens; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2