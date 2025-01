I pronostici di giovedì 16 gennaio: Premier League, Saudi Pro League e Coppa del Re

I pronostici di giovedì 16 gennaio: ci sono due partite di Premier League, tre della Saudi Pro League e la Coppa del Re in Spagna.

Il turno infrasettimanale di Premier League si chiude con due partite al giovedì: Ipswich-Brighton alle 20:30 e Manchester United-Southampton alle 21:00. La sfida contro il fanalino di coda allenato da Ivan Juric sembra essere l’occasione giusta, per il Manchester United, per tornare a vincere dopo un mese esatto.

Nel giro di pochi giorni infatti i Red Devils hanno ottenuto due risultati importanti – entrambi in trasferta – tra campionato ed FA Cup, strappando due pareggi con Liverpool e Arsenal, che al momento sono rispettivamente la prima e la seconda forza della Premier League. Il passaggio del turno ha ridato entusiasmo dopo una serie di risultati negativi e c’è ora l’occasione giusta per ripartire: Juric avrà bisogno di tempo per sistemare una difesa che finora ha subito la bellezza di 44 reti ed è la peggiore insieme a quella del Leicester.

I pronostici sulle altre partite

In Arabia Saudita facile immaginare l’ennesima goleada dell’Al Hilal, squadra che può contare su Malcolm, Milinkovic Savic e Marcos Leonardo, in attesa di capire quale sarà il futuro di Neymar ormai rientrato dal lungo infortunio. Vittoria interna altamente probabile per l’Al Ittihad di Kanté, Fabinho, Aouar e Benzema contro l’Al Raed.

In Spagna si chiude la tre giorni di Coppa del Re. Il Real Madrid vorrà subito rifarsi dopo la batosta nella Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, e parte favorito sul Celta Vigo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Athletic Bilbao-Osasuna, Coppa del Re, ore 19:30

Vincenti

Al Ittihad (in Al Ittihad-Al Raed, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Ittihad-Al Raed, ore 18:00) Real Sociedad (in Real Sociedad-Rayo Vallecano, Coppa del Re, ore 19:30)

(in Real Sociedad-Rayo Vallecano, ore 19:30) Manchester United (in Manchester United-Southampton, Premier League, ore 21:00)

(in Manchester United-Southampton, ore 21:00) Real Madrid (in Real Madrid-Celta Vigol, Coppa del Re, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Al Fateh , Saudi Pro League , ore 16:05

, ore 16:05 Real Madrid-Celta Vigo , Coppa del Re , ore 21:30

, ore 21:30 Manchester United-Southampton, Premier League, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ipswich-Brighton , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 De Graafschap-Heracles, Coppa d’Olanda, ore 18:45

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Real Madrid-Celta Vigo, Coppa del Re, ore 21:30