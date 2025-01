Pronostico Manchester United-Southampton: una difesa da incubo per terminare il digiuno

Manchester United-Southampton è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel giro di pochi giorni il Manchester United ha ottenuto due risultati importanti – entrambi in trasferta – tra campionato ed FA Cup, strappando due pareggi con Liverpool e Arsenal, che al momento sono rispettivamente la prima e la seconda forza della Premier League. Sì, è vero, la vittoria continua a mancare da metà dicembre (successo nel derby con il City) ma dopo una preoccupante serie di tre sconfitte di fila contro Bournemouth, Wolverhampton e Newcastle evitare la sconfitta con le due principali candidate al titolo equivale ad una iniezione di autostima non indifferente.

Prima il 2-2 di Anfield, in un match in cui il destino di Bruno Fernandes e compagni appariva segnato, poi la qualificazione al quarto turno di FA Cup conquistata all’Emirates Stadium ai danni dei Gunners – in superiorità numerica per circa un’ora di gioco – che hanno avuto la peggio nella lotteria dei rigori (i tempi regolamentari erano terminati 1-1).

Southampton, situazione disastrosa

I Red Devils, insomma, sono ancora vivi e vegeti ma per invertire definitivamente la tendenza devono al più presto migliorare una classifica che oggi li vede addirittura al tredicesimo posto, a -10 dalla zona Europa.

Non ci sono alternative alla vittoria, dunque, nella sfida con il fanalino di coda Southampton, che ha raccolto a malapena 2 punti nelle ultime 30 partite e che ha bisogno di un vero e proprio miracolo per evitare la retrocessione. I Saints, in fondo alla classifica con soli 6 punti, qualche settimana fa si sono affidati a Ivan Juric, reduce dalla brevissima esperienza alla Roma, ma l’ex tecnico di Verona e Torino non è ancora riuscito a festeggiare il primo successo sulla panchina biancorossa. Almeno per quanto riguarda il campionato, perché il suo Southampton ha appena messo fine al digiuno in FA Cup, battendo 3-0 lo Swansea – club che milita in Championship – nell’ultimo weekend.

Come vedere Manchester United-Southampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Southampton è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Casa 2-3” è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sfida con il Southampton sembra essere l’occasione giusta, per il Manchester United, per tornare a vincere dopo un mese esatto. Previsti almeno 3 gol complessivi ad Old Trafford: Juric avrà bisogno di tempo per sistemare una difesa che finora ha subito la bellezza di 44 reti ed è la peggiore insieme a quella del Leicester.

Le probabili formazioni di Manchester United-Southampton

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; de Ligt, Maguire, Lisandro Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Mazraoui; Garnacho, Bruno Fernandes; Hojlund.

SOUTHAMPTON (3-4-2-1): Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Wood; Walker-Peters, Ugochukwu, Mateus Fernandes, Manning; Dibling, Sulemana; Onuachu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1