Anna Kalinskaya, è finita: l’annuncio ufficiale viaggia sui social

Kalinskaya ko, decisione presa: l’annuncio è arrivato tramite Instagram Stories.

Non si può certo dire che il suo 2025 sia iniziato sotto una buona stella. Anzi, semmai è l’esatto contrario. Neanche il tempo di entrare nel vivo della nuova stagione che subito si è ritrovata, sua malgrado, a dover fronteggiare un bel po’ di problemi. Problemi dei quali dovrà identificare, adesso, le esatte radici, se vorrà correre ai ripari in tempo perché la situazione non degeneri ulteriormente.

Non è un momento facile, insomma, per Anna Kalinskaya, la talentuosissima tennista russa oggi al sedicesimo posto della classifica mondiale femminile. In tanti avrebbero puntato su un suo exploit agli Australian Open, essendo lei cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi mesi, ma i suoi sostenitori si sono ritrovati, alla fine della fiera, con un pugno di mosche in mano.

La campionessa di Mosca avrebbe dovuto esordire lo scorso martedì contro Kimberly Birrell, padrona di casa, ma non è mai scesa in campo. Prima del suo esordio allo Slam che si gioca nella terra dei canguri si è vista costretta a sventolare bandiera bianca e a rinunciare, dunque, al sogno di brillare nell’edizione 2025 degli Australian Open. Si è ritirata poco prima del suo esordio al Melbourne Park, per lo stesso motivo che, qualche giorno prima, l’aveva indotta a fare lo stesso all’Adelaide International.

Kalinskaya fuori dai giochi: Sinner resta solo

Non sta troppo bene, sostanzialmente, la fidanzata (o ex, non si è ancora capito, ma fa lo stesso) del numero 1 del ranking Atp, Jannik Sinner. Anna sta facendo i conti con dei problemi fisici non meglio specificati e non se la sarà sentita, evidentemente, di sforzarsi troppo.

Il suo 2025 era iniziato con una sconfitta al primo turno al Wta di Brisbane, ma la situazione, inutile negarlo, sta peggiorando minuto dopo minuto. La speranza è che si tratti di acciacchi fisici facilmente risolvibili, perché se così non fosse corre un rischio grandissimo: quello, cioè, di uscire dalla top 20 a breve, praticamente nell’immediato.

Lo scorso anno aveva centrato i quarti di finale degli Australian Open, per cui non potrà in alcun modo tamponare l’emorragia di punti derivante da questo ritiro del tutto inaspettato. Una decisione certamente sofferta, la sua, per quanto sicuramente inevitabile: “È stato triste e frustrante, oggi (martedì, ndr), ritirarmi dagli Australian Open – queste le parole che ha usato per annunciare il suo forfait sui social – Non vedevo l’ora di debuttare, ma ho preso un virus. La salute viene prima di tutto”.