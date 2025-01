Squalifica Sinner, annuncio durissimo: verdetto appena arrivato

Squalifica Sinner, annuncio durissimo e verdetto messo nero su bianco. Per una volta una presa di posizione netta sulla vicenda

Finalmente una presa di posizione netta, senza possibilità d’appello, senza commenti esterni e senza nessuna possibilità che le parole possano essere interpretate in maniera diversa. Finalmente, qualcuno, che dice le cose come stanno.

E a parlare è Martina Navratilova, che va contro la Wada e prende le difese di Jannik Sinner. La leggenda del tennis, con 176 tornei vinti in carriera, un record che nessuno mai potrà avvicinare, si è sempre presa le responsabilità: non solo in campo, ma anche fuori, parlando sempre a ragion veduta e senza nessuna paura di possibili conseguenze. Lo ha fatto anche questa volta – così come riportato dalla Gazzetta dello Sport – difendendo l’operato di Sinner.

Squalifica Sinner, la Navratilova senza peli sulla lingua

“Non sarò molto diplomatica sull’argomento e vi dico che tutto questo puzza. L’intero sistema va fatto saltare in aria e bisogna ricominciare da zero. In questo momento la Wada è sotto osservazione per quello che ha fatto con gli atleti cinesi, anzi sarebbe meglio dire quello che non ha fatto. I casi di Sinner e della Swiatek (autosospesasi e poi fermata un mese per positività a uno stimolante che era nella melatonina assunta per assorbire il jet-lag, ndr) non hanno nulla a che fare con il doping” riporta il quotidiano rosa.

“Invece di provare davvero a trovare chi imbroglia, ci concentriamo su creme da massaggio o su una pillola per dormire, presa per cinque anni e che ora è risultata contaminata” rincara la dosa l’ex tennista. Che continua in questo modo: “Ormai il concetto è che gli atleti siano colpevoli finché non dimostrano la loro innocenza. Sinner pensava che il suo caso fosse concluso e ora si trova a fare i conti con un appello. Ma perché? È una cosa che non capisco. Ma credo che su questo caso ci sia da fare chiarezza al più presto”. Insomma parole durissime per far capire il proprio pensiero. Parole durissime che ovviamente non possono in nessun modo passare inosservate. Speriamo che anche il Tas di Losanna le possa leggere.