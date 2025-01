Pronostico Lille-Nizza: precedenti e serie aperta portano a questo segno

Lille-Nizza è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sfida d’alta classifica, un venerdì sera per cuori forti. Lille e Nizza giocano il secondo anticipo della Ligue 1 e sono due squadre che hanno delle ottime ambizioni. E che vogliono vincere, per rimanere lì, in alto, e giocarsi una qualificazione alle Coppe Europee, magari la Champions League, fino al termine di questa stagione.

Le due squadre stanno bene, vengono da un filotto importante di risultati positivi, con annesso passaggio del turno in Coppa di Francia, e c’è un dato tra queste due formazioni che indica, praticamente, quello che potrebbe essere il finale del match: negli ultimi sei incroci, per ben cinque volte, la sfida ha visto entrambe le formazioni a segno. E come detto, visto lo status di forma, è evidente che anche nella serata di venerdì sia il Lille che il Nizza potrebbero trovare la via della rete. Basta questo per dire così? No, ovviamente no, c’è anche un altro dato che deve essere tenuto in considerazione.

Come vedere Lille-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida Lille-Nizza, in programma venerdì 17 gennaio alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Un gol per squadra sicuro, altrimenti non avrebbe senso tutto quello che abbiamo scritto prima. E gara che potrebbe anche finire in pareggio (così si è conclusa negli ultimi due incroci).

Le probabili formazioni di Lille-Nizza

LILLE (4-3-3): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Ismaily; Andre, Andre Gomes, Bouaddi; Cabella, David, Haraldsson.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Clauss, Ndayishimiye, Bombito, Bard; Boudaoui, Ndombele, Bouanani; Guessand, Laborde, Cho.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1