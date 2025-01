Pronostico Inter-Bologna, la statistica parla chiaro: accade dal 2010

Inter-Bologna è un recupero della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La “lunghissima” diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata, si conclude con la sfida di San Siro tra Inter e Bologna, posticipata due settimane fa per via dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno “affogato” in Laguna la grande delusione di Riad – bruciante sconfitta in finale con il Milan dopo essere stati rimontati ta e trofeo finito nelle mani dei cugini – battendo di misura il Venezia in campionato (0-1) grazie ad una rete di Darmian. Non una partita semplice, quella contro i lagunari, anche alla luce delle tante assenze a centrocampo (quella di Calhanoglu su tutte).

L’Inter, ad ogni modo, aveva bisogno come l’aria di una vittoria per poter ripartire all’inseguimento del Napoli, attuale capolista con 47 punti. I campioni in carica ne hanno 4 in meno ma rispetto alla squadra dell’ex Conte devono recuperare ben due partite, quella con il Bologna e quella con la Fiorentina, sospesa lo scorso dicembre per il malore occorso al centrocampista viola Bove. Nel caso in cui le vincesse entrambe, dunque, l‘Inter tornerebbe in vetta, a +2 sugli azzurri. Inzaghi però dovrà fare attenzione agli emiliani, che pur avendo collezionato solo un punto nelle ultime due giornate (sconfitta rocambolesca con il Verona e pareggio con la Roma) godono di ottima salute. Nella gara con gli scaligeri, sostanzialmente dominata, ha inciso l’espulsione di Pobega, mentre il successo contro i giallorossi è sfumato solo nell’ultimo minuto di recupero a causa di un fallo di mano di Lucumì, che ha generato il rigore del 2-2 realizzato poi da Dovbyk. C’è rammarico nell’ambiente rossoblù, con gli uomini di Vincenzo Italiano che hanno perso l’occasione di avvicinarsi alla zona Champions ed Europa League, approfittando dei passi falsi di Lazio, Juve e Fiorentina.

Inter-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi anche contro il Bologna dovrà fare a meno di Calhanoglu e Mkhitaryan: il turco ne avrà ancora per 15 giorni, ma è indisponibile pure l’armeno. Ancora spazio, quindi, ad Asllani e Zielinski, mentre sono in ballottaggio Barella e Frattesi (quest’ultimo al centro di diverse voci di mercato). Davanti Thuram dovrebbe farcela, altrimenti è pronto Taremi ad affiancare Lautaro Martinez. In difesa da valutare le condizione di Darmian, uscito acciaccato dalla gara con il Venezia: si candida per una maglia anche il rientrante Pavard.

Nella difesa del Bologna il posto dello squalificato Lucumì lo prenderà Casale. Italiano ritrova Pobega dopo la squalifica ma non è da escludere che in mezzo venga riproposta la coppia Freuler-Ferguson. Tanti i ballottaggi, compreso quello in attacco tra Castro e Dallinga: l’olandese ha segnato contro la Roma ma non è detto che partirà dal 1′ a Milano.

Come vedere Inter-Bologna in diretta tv e in streaming

Inter-Bologna, in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La curiosità statistica riguarda il segno “Gol” che a San Siro, ogni volta che si affrontano queste due squadre, si verifica da ben 15 anni: negli ultimi 16 precedenti giocati nell’impianto meneghino il Bologna ha infatti sempre realizzato almeno una rete. Crediamo che il trend, considerando pure le pesanti assenze dell’Inter a centrocampo, possa proseguire. I nerazzurri, in ogni caso, sono favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Castro.

Il Bologna riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1