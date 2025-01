Pronostici Bundesliga 15 gennaio: due partite da “gol” e una sorpresa

Bundesliga, il Bayern Monaco ha iniziato il nuovo anno così come aveva concluso il vecchio: goleada in vista contro l’Hoffenheim?

Questo turno infrasettimanale della Bundesliga coincide con l’ultima giornata del girone d’andata ma il Bayern Monaco si è già laureato campione d’inverno grazie al successo ottenuto nello scorso fine settimana su un campo sempre molto ostico come quello del Borussia Monchengladbach, battuto 1-0 grazie ad un rigore del solito Kane (15esimo gol in campionato per l’ex Tottenham).

In questo modo i bavaresi hanno mantenuto invariato il distacco nei confronti del Bayer Leverkusen, ad oggi il loro principale antagonista nella lotta al titolo, ed allungato la striscia vincente, iniziata nell’ultimo turno del 2024 con il fragoroso 5-1 al Lipsia. Il tecnico, Vincent Kompany, era soddisfatto per il clean sheet – era il primo dopo sette partite in cui il Bayern Monaco aveva sempre subito gol – ma allo stesso tempo un po’ rammaricato per le tante occasioni non concretizzate. Ad ogni modo Muller e compagni potranno rifarsi con l’Hoffenheim, squadra che al momento gravita ai margini della zona retrocessione e che non riesce a vincere da novembre: il club di Sinsheim ha iniziato il 2025 con una sconfitta interna contro il Wolfsburg, che sabato scorso l’ha spuntata 1-0 infliggendo il secondo k.o. di fila agli uomini di Christian Ilzer. Una partita, quella dell’Allianz Arena, che non dovrebbe riservare grosse sorprese. Immaginiamo un successo ampio del Bayern Monaco, che potrà così vendicare la brutta sconfitta rimediata lo scorso maggio contro l’Hoffenheim (4-2).

Le previsioni sulle altre partite

Non ce la fa ad uscire dalla crisi l’Union Berlino: i capitolini da novembre in poi hanno rimediato quasi solo k.o. e se non sono in zona retrocessione è grazie ai punti collezionati nei primi mesi di campionato.

Nello scorso weekend hanno perso pure lo scontro salvezza con l’Heidenheim (2-0) e per loro non sarà facile fare bottino pieno nella sfida con l’Augsburg, altra squadra in difficoltà che viene da ben tre sconfitte di fila.

Non è da escludere che i bavaresi, nonostante il momentaccio, riescano a mettersi in tasca almeno un pareggio. Va a caccia di riscatto anche il Werder Brema, reduce dalla sconfitta – la prima dopo tre vittorie di fila – contro il Lipsia (4-2): i biancoverdi, non lontani dalla zona Europa, possono voltare pagina contro il pericolante Heidenheim, terzultimo ed in zona playout. L’altro match da attenzionare, infine, è quello tra lo Stoccarda e il Lipsia, due squadre ambiziose che si stanno cimentando anche in Champions League. La sosta sembra aver fatto bene ai Roten Bullen, momentaneamente quarti a pari punti con il Friburgo, ma sono in salute pure gli Svevi, che domenica scorsa hanno vinto in casa dell’Augsburg: prevediamo almeno una rete per parte alla Mercedes-Benz Arena.

Bundesliga: possibili vincenti

Augsburg o pareggio (in Union Berlino-Augsburg)

Werder Brema (in Werder Brema-Heidenheim)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayern Monaco-Hoffenheim

Stoccarda-Lipsia

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Werder Brema-Heidenheim

Stoccarda-Lipsia

Comparazione quote

La vittoria del Werder Brema è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Gol” in Stoccarda-Lipsia è quotato invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

