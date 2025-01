Pronostico Arsenal-Tottenham, difesa a pezzi: i precedenti dicono tutto

Arsenal-Tottenham è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La fantasia al potere. O, per meglio dire, la fase offensiva. Dietro si balla, e lo sappiamo. Arsenal e Tottenham sono due squadre che giocano e che lasciano giocare molto. Ed è per questo che nel corso della loro storia, forse, hanno vinto meno di quanto ci si aspettasse. Soprattutto i Gunners, per quello che hanno fatto vedere, meritavano sicuramente qualcosa in più. Ma il calcio è equilibrio, nonostante quello che dicono tutti gli amanti del bel gioco.

Alla fine, lo sappiamo, vince sempre chi subisce di meno. E in questo match, comunque, a subire almeno un gol di meno, dovrebbero essere i padroni di casa, secondi in classifica, che sperano in qualche modo di riprendere il Liverpool che fino ad oggi ha decisamente fatto un campionato a parte. Non è detta l’ultima, nel calcio non si sa davvero mai quello che potrebbe succedere, ma al momento le possibilità sono poche. Per tenerle vive serve vincere sempre a partire dal derby che ci sarà nella serata di mercoledì.

Un derby che nel corso degli ultimi anni ha regalato sempre almeno tre gol: nelle ultime cinque partite disputate in casa dell’Arsenal, il match è sempre finito over 2,5. E vedendo l’andazzo di queste squadre, crediamo che possa succedere lo stesso anche in questo turno della Premier League.