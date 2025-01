I pronostici di mercoledì 15 gennaio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 15 gennaio: c’è un recupero di Serie A, i turni infrasettimanali di Premier League e Bundesliga e la Coppa del Re.

La “lunghissima” diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata, si conclude con la sfida di San Siro tra Inter e Bologna, posticipata due settimane fa per via dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno “affogato” in Laguna la grande delusione di Riad – bruciante sconfitta in finale con il Milan – battendo di misura il Venezia in campionato (0-1) grazie ad una rete di Darmian.

La curiosità statistica di questa partita riguarda il segno “Gol” che a San Siro, ogni volta che si affrontano queste due squadre, si verifica da ben 15 anni: negli ultimi 16 precedenti giocati nell’impianto meneghino il Bologna ha infatti sempre realizzato almeno una rete. Il trend, considerando pure le pesanti assenze dell’Inter a centrocampo, potrebbe proseguire. I nerazzurri, in ogni caso, sono favoriti per i tre punti.

I pronostici sulle altre partite

La partita più attesa in Premier League è il derby tra Arsenal e Tottenham, con i Gunners favoriti dalle pesanti assenze nella difesa degli Spurs. In Bundesliga promettono gol a secchiate Bayern Monaco-Hoffenheim e Stoccarda-Lipsia, e a proposito di gol dopo il 5-2 rifilato al Real Madrid nella Supercoppa di Spagna torna in campo il Barcellona in Coppa del Re contro il Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Leicester-Crystal Palace, Premier League, ore 20:30

Vincenti

Newcastle (in Newcastle-Wolverhampton, Premier League, ore 20:30)

(in Newcastle-Wolverhampton, ore 20:30) Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30)

(in Bayern Monaco-Hoffenheim, ore 20:30) Inter (in Inter-Bologna, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Betis , Coppa del Re , ore 21:00

, ore 21:00 Bayern Monaco-Hoffenheim , Bundesliga , ore 20:30

, ore 20:30 Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Stoccarda-Lipsia , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Werder Brema-Heidenheim , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Inter-Bologna, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Everton-Aston Villa, Premier League, ore 20:30