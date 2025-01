Pronostico Everton-Aston Villa: nuovo allenatore, vecchi problemi

Everton-Aston Villa è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I Friedkin lo hanno fatto ancora: nel momento in cui hanno messo mani nella nuova società, la prima decisione è stata quella di sollevare dall’incarico l’allenatore. Ma se nel caso della Roma, gli americani, avevano comunque dato del tempo a Fonseca facendogli chiudere la stagione, all’Everton hanno deciso nel cambio immediato: fuori Dyche, dentro una vecchia conoscenza come Moyes.

Debutterà in questo match, il tecnico, perché l’esonerato è stato mandato via poche ore prima la partita di Coppa quindi, la nomina, è arrivata solamente il giorno successivo. Ed è evidente che in così poco tempo non ci possono essere possibilità di intervenire. Nuovo allenatore ma vecchi problemi, è questo il succo del discorso. Con un Everton che lotterà fino alla fine per la salvezza – anche se adesso un po’ sta respirando – e che cercherà di salvare la categoria anche con degli innesti in questa sessione invernale di mercato.

In tutto questo, andando a vedere le statistiche che ci sono, c’è un dato che viene all’occhio: nelle ultime 13 partite di campionato, per ben 11 volte, i blu di Liverpool hanno chiuso il loro match con al massimo due gol. Quindi si segna col contagocce. Discorso diametralmente opposto invece per l’Aston Villa, che in 8 occasioni su 9 ha chiuso con un over 2,5. Ma siccome nemmeno per gli ospiti il momento è così positivo, possiamo affermare che questa sfida ci appare davvero abbastanza indirizzata.