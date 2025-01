Esplode la bomba su Sinner agli Australian Open: mazzata sulla squalifica

Esplode la bomba Sinner agli Australian Open: un attacco vero e proprio contro l’italiano. Che però si è già preso la “rivincita” sul campo

Jannik Sinner, come sappiamo, ha iniziato bene il suo primo Slam della stagione, battendo al primo turno il cileno Jarry. Tre a zero, senza chissà quale patema d’animo per il numero uno al mondo che, almeno fino ad aprile, cercherà di giocare tranquillo.

Sì, sarà proprio alle metà del quarto mese dell’anno che il Tas di Losanna emetterà una sentenza sul caso Clostebol che ha visto l’azzurro purtroppo protagonista. Come sappiamo, inoltre, sono stati diversi i colleghi di Jannik che hanno preso le sue difese, altri invece, lo hanno severamente attaccato non mostrando quel minimo di decenza che servirebbe in questi casi. Nella vita ci si può trovare sempre in situazioni che non dipendono dalla propria volontà ed è quello che è successo a Sinner. Detto questo, al primo turno, il numero uno della classifica mondiale ha battuto Jarry. Prendendosi una rivincita rispetto alle parole che lo stesso aveva detto prima del debutto agli Australian Open.

Esplode la bomba Sinner: l’attacco di Jarry

“Mi sarebbe piaciuto lo stesso supporto che ha ricevuto lui quando è successo a me. È qualcosa che mi tocca personalmente. Cerco di lavorarci, di parlarne, di non farmi influenzare, ma è qualcosa che non riesco ancora a superare del tutto” ha detto il giocatore in un’intervista rilasciata al quotidiano La Tercera. “Nel periodo compreso tra dicembre 2019 e novembre 2020 è dovuto restare fermo ai box per un anno di squalifica, a causa della positività a due steroidi anabolizzanti ligandrol e stanozolol. Il tutto si è concluso con un nulla di fatto, perché l’indagine ha appurato che il tennista li abbia assunti da integratori vitaminici contaminati” si legge su tennisworlditalia.com.

Il cileno quindi si è esposto mettendo in evidenza quella che è stata, secondo lui, una grossa disparità di trattamento. Toccato da vicino, ha quindi preso la parola. Poi Sinner, però, la rivincita se l’è presa sul campo, superandolo tre a zero senza mai mostrare un accesso di perplessità oppure di preoccupazione. Doveva andare così ed è andata così.