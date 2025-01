Pronostico Ipswich-Brighton: gli Expected Goals non gli danno scampo

Ipswich-Brighton è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nelle ultime tre posizioni della Premier League, al momento, si trovano le tre squadre che sono salite dalla passata stagione. E, tra questo, c’è anche l’Ipswich che ospita, in questo turno infrasettimanale del massimo campionato inglese, il Brighton.

Una squadra in forma, quella ospite, visto che viene da cinque risultati utili di fila e ha una classifica sicuramente importante, forse inaspettata anche dopo l’addio di Roberto De Zerbi alla fine della passata stagione. Anche l’Ipswich, a cavallo tra lo scorso anno e l’inizio di questo 2025 ha fatto discretamente bene: ha vinto, ad esempio, nell’ultima del 2024 contro il Chelsea, conquistando tre punti pesantissimi, poi ha pareggiato sul campo del Fulham prima di passare il turno, semplice, in Fa Cup nello scorso weekend. Insomma, si iniziano a intravedere delle cose buone. Ma basteranno per riuscire a fare punti? Diciamo che è difficile, per un motivo particolare, quello degli expected goals.

I padroni di casa concedono infatti 6,74 occasioni a partita alle formazioni avversarie. Che è il margine più ampio, dopo il Southampton, nella Premier League. Di gol, al momento, ne hanno subiti 35, ma il totale dovrebbe essere di 41, quindi ipoteticamente dovrebbero avere qualche punto in meno in classifica. E contro una squadra come il Brighton che, nell’ultimo periodo la porta la sta trovando con una certa regolarità, sarà molto difficile riuscire a non perdere.

Il pronostico

Per i dati che vi abbiamo riportato prima, evidente pensare che il Brighton possa riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Per l’Ipswich, invece, qualora non riuscisse a mettere a posto i suoi problemi difensivi, allora sarà difficile, davvero, salvarsi.

Le probabili formazioni di Ipswich-Brighton

IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Johnson, O’Shea, Woolfenden, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Broadhead, Delap, J Clarke.

BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Baleba, Ayari; Gruda, Enciso, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2