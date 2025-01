Pronostico Newcastle-Wolverhampton: basterà un solo tempo di gioco

Newcastle-Wolverhampton è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con otto vittorie nelle ultime otto partite, il Newcastle è senza dubbio la squadra più in forma della Premier League. Un cammino importantissimo per gli uomini di Howe che sono in piena lotta per un piazzamento nella prossima Champions League. Sarebbe importantissimo riuscire ad arrivarci nel corso di questa stagione, rimetterebbe, dopo alcune notizie sicuramente non confortanti sotto l’aspetto finanziario, un po’ le cose a posto.

Detto questo, è evidente che il calendario viene in aiuto della formazione di casa. Arriva il Wolverhampton, squadra impelagata nelle zone rosse della classifica, che ha sì dato dei segnali incoraggianti nel corso delle ultime settimane, ma è oggettivamente troppo poco per pensare di uscire indenni da questo match. E poi, come potete leggere dal titolo, c’è un dato che viene fuori andando a spulciare le statistiche che ci indica una cosa assai importante che potrebbe, ovviamente, indirizzare il match sin dai primi 45 minuti.

Il Newcastle, infatti, ha vinto dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio tutte le ultime 5 partite di Premier League. In poche parole: se la gara dovesse sbloccarsi nel corso dei primi 45 minuti a favore dei bianconeri, come da pronostico inoltre, è evidente che Howe potrebbe quasi esultare con un tempo d’anticipo. Il Wolverhampton, inoltre, è la peggiore difesa della Premier League con 45 gol subiti: un’enormità. Una cosa clamorosa che indirizza, evidentemente, la sfida.

Come vedere Newcastle-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Wolverhampton è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo spiegato prima, evidente che il Newcastle sia favorito e abbia tutte le carte in regola per prendersi l’intera posta in palio. Match da almeno tre reti complessive e che, come detto, si potrebbe sbloccare già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Newcastle-Wolverhampton

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Sa; Doherty, Agbadou, Bueno; R. Gomes, Andre, J. Gomes, Ait-Nouri; Cunha, Hwang; Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1