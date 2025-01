Pronostico Leicester-Crystal Palace: difesa colabrodo e risultato già scritto

Leicester-Crystal Palace è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque sconfitte di fila in campionato e penultimo posto in classifica. Solamente il Southampton, per il momento, ha fatto peggio del Leicester in questa Premier League. L’impatto, dopo la promozione conquistata lo scorso anno, ad oggi è stato devastante. Ma tutto, comunque, si può riprendere. Magari non in questa partita.

I padroni di casa, con 44 gol subiti, non hanno la peggior difesa del campionato solamente perché i Wolves ne hanno preso uno in più. C’è da dire, comunque, che esiste un dato che mette in evidenza il momento difficile delle Foxes: nelle ultime sei partite di campionato hanno concesso sempre, almeno due reti. E potrebbe succedere anche nella serata di mercoledì, contro un Crystal Palace che dimostra di essere una formazione compatta, che vive un ottimo momento di forma, da segnalare anche grazie ai 4 risultati utili di fila piazzati nelle ultime quattro uscite.

Le statistiche, insomma, ci dicono che gli ospiti possono sfruttare la difesa colabrodo del Leicester per riuscire a piazzare il colpo grosso allontanandosi, quasi in maniera definitiva quindi, dalla zona rossa della classifica della Premier League. Un risultato, quindi, che ci pare già essere abbastanza scritto.