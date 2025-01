Kalinskaya, dietrofront su Sinner: si è tradita con le sue stesse mani

Anna Kalinskaya l’ha fatta grossa: non avrebbe dovuto indossarli.

I social e la stampa hanno parlato di saluto gelido. Difficile stabilire se sia stato effettivamente gelido o meno, però, considerando che di questo saluto non abbiamo testimonianze, ma solo foto. Una foto che li ritrae in procinto di salutarsi, sì, ma che nulla dice circa la “temperatura” del gesto di Jannik Sinner e di Anna Kalinskaya.

Certo è che qualcosa è cambiato da quando, durante lo scorso mese di agosto, i due si sono baciati sulle labbra in mondovisione, al momento di festeggiare il titolo vinto da lui agli Us Open. Sono più freddi, adesso, davanti alle telecamere, ma questo non vuol dire necessariamente che abbiano rotto e che abbiano deciso di prendere due strade diverse. Potrebbe voler dire, molto semplicemente, che hanno raddrizzato il tiro e stabilito, di comune accordo, di non lasciarsi mai più andare alle effusioni in pubblico, proprio per proteggere il loro rapporto.

Eppure, nonostante di prove per stabilire cosa sia accaduto ce ne siano ben poche, sono in tanti ad affermare che i conti non tornino e che sia evidente che questa relazione sia naufragata. Sarebbe indicativo di una rottura, per l’appunto, il saluto, non proprio da amanti, che si sarebbero scambiati in campo a Melbourne, qualche giorno prima che lo Slam avesse effettivamente inizio. C’è qualcosa, tuttavia, che i tifosi meno attenti ai dettagli non hanno notato.

Kalinskaya brilla con gli orecchini di Sinner

Sono tantissimi i tifosi che, sul web, si affannano ogni giorno a difendere tanto Anna quanto Jannik, ma, soprattutto, l’amore che legherebbe il tennista azzurro alla campionessa russa.

Uno di loro, in particolar modo, si adopera ogni giorno per fornire al pubblico elementi oggettivi, prove a supporto della tesi per la quale, nonostante la crisi che sicuramente c’è stata, i due starebbero ancora insieme. E, nel caso in cui qualcuno non se ne fosse accorto, una prova inequivocabile è saltata fuori, nelle scorse ore.

Pare – non sarebbe neanche la prima volta, a dimostrazione del fatto che non ci sia mai stata una rottura vera e propria – che la Kalinskaya continui ad indossare, durante i suoi allenamenti, dei gioielli che avrebbero per lei un significato ben preciso. Parliamo degli orecchini che, così pare, Sinner le avrebbe regalato lo scorso dicembre quando, appunto, si è recato a Miami per farle una sorpresa nel giorno del suo compleanno. Il che sembrerebbe dissipare qualunque dubbio in merito allo stato della love story più chiacchierata dell’anno.