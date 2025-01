Valentino Rossi distrutto da Marquez: rivelazione sconcertante

Valentino Rossi distrutto da Marquez: la rivelazione è davvero sconcertante ed è ovviamente molto opinabile. Ecco le parole dell’ex

Protagonisti negli ultimi anni dentro la MotoGp, nel 2025, ai nastri di partenza del Mondiale non ci saranno i fratelli Espargarò. E, per celebrare quella che è stata loro figura dentro i box, Dazn ha voluto mettere in piedi un documentario nel quale, i due, si sono raccontati.

Intanto, parlando di carattere, Aleix ha voluto ribadire una cosa: “Io sono il più sanguigno – ha detto – per cui faccio fatica a gestire certi momenti di tensione. Questa è una mia pecca. Ho lasciato immagini che forse non avrei dovuto”. Detto ciò, il discorso si fa molto più interessante quando i due hanno parlato di quelli che sono i migliori piloti dentro il Mondiale. E hanno ovviamente detto la loro su Valentino Rossi e Marquez.

Soprattutto Aleix, prossimo tester della Honda, ha detto questo: “Il mio idolo è Valentino Rossi, anche perché quando ho iniziato io Marc non c’era ancora. Correre con Valentino è stato impressionante”. Diciamo, insomma, che di dubbi non ce ne dovrebbero essere. Anche se il carico finale sulla questione arriva proprio alla fine dell’intervista.

“Non ho mai visto – ha detto ancora – un pilota con più talento di Marc. ha segnato un’epoca” è stata la chiusura. Insomma, se il Dottore è stato un idolo, indiscusso anche per lui visti i risultati che il campionissimo di Tavullia è riuscito a portare a casa nel corso della sua carriera, dall’altro lato Espargarò mette al primo posto lo spagnolo come uomo di talento indiscusso, come uomo unico nel suo genere. Punti di vista, opinioni che sono sempre rispettabili anche se ovviamente non tutti li possono condividere. Quello che Rossi ha fatto dentro al Mondiale è qualcosa di straordinario, unico e oseremmo dire irripetibile. E anche quello che ha fatto dopo, creando una scuderia e andando alla ricerca di tantissimi talenti che possono essere lanciato in questo mondo.