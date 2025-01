Anna Kalinskaya, sguardi di fuoco a Melbourne: qui gatta ci cova

Anna Kalinskaya, se ne sono accorti tutti: è successo a Melbourne.

C’è chi afferma che non siano più tornati insieme. Che abbiano chiarito, forse, quanto accaduto, ma che abbiano deciso di comune accordo di non riprovarci più. O, magari, di rifare un tentativo in un altro momento, magari un po’ meno delicato di quello che entrambi, per forza di cose, stanno attraversando.

La verità, però, è che non sappiamo assolutamente niente di quello che è realmente accaduto tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, che per un po’ sono stati la coppia più bella e chiacchierata del circuito maggiore. I due piccioncini avevano confermato la loro relazione in occasione dello scorso Roland Garros, ma diverse crisi hanno vissuto a partire da quel momento. L’eccessiva riservatezza di lui, evidentemente in conflitto con la voglia di lei di fare sul serio e di farlo in pubblico, non devono aver giovato a questa relazione appena nata.

Si diceva che la crisi appartenesse ormai al passato e che lui, a dicembre, fosse volato a Miami per il compleanno della sua dolce metà appositamente per fare la pace. Potrebbe non essere così, invece, stando ai rumors che, in maniera sempre più insistente, si rincorrono sul web e sui social da quando l’Australian Opena ha avuto ufficialmente inizio.

Kalinskaya l’ha gelato: due pesi e due misure

Un indizio, in particolar modo, farebbe propendere i tifosi verso la convinzione che i due tennisti non stiano più insieme. Nei giorni scorsi Anna e Jannik si sarebbero incontrati a bordo campo e non sarebbero parsi poi così in sintonia.

Non un bacio, non un abbraccio, solo un “tiepido” saluto e qualche parola di circostanza che suggerirebbero, così pare, che adesso siano amici e nulla più. O chissà, magari dopo il bacio in diretta agli Us Open potrebbero aver semplicemente stabilito un nuovo “codice” di comportamento e deciso che sia meglio non dare troppi dettagli in pasto alla stampa e al grande pubblico. Ci starebbe anche, se così fosse, ma tant’è: quale che sia la situazione fra i due amanti, non è dato saperlo.

Certo è che, invece, la Kalinskaya è ancora nera con il suo ex fidanzato, l’australiano Nick Kyrgios. A Melbourne l’hanno vista rivolgergli uno sguardo di fuoco – nessun saluto di circostanza, in questo caso – abbastanza inequivocabile, che non lascerebbe alcun dubbio circa la natura del loro rapporto. Sarebbe interessante capire, però, se lo abbia gelato per via di quell’amore finito malissimo o se, invece, sia arrabbiata con lui per i continui attacchi a Sinner. Questo sì, che sarebbe un indizio di cui fare tesoro…