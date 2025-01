Sinner, accuse pesantissime: quante grane per il campione

Sinner, non ha potuto fare altro che chiarire l’equivoco.

Eleganza, tenacia, carisma. Novak Djokovic ha usato questi sostantivi, nei giorni scorsi, per racchiudere in una parola sola l’essenza di tre dei suoi più grandi avversari, vale a dire rispettivamente Roger Federer, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Quando, poi, si era trattato di tirarne fuori un’altra che potesse raccontare il modo di essere di Jannik Sinner, aveva brancolato nel buio.

Fino a che, all’improvviso e in maniera un po’ inaspettata, non aveva risposto “Sciare“. Un verbo che, sicuramente, fa parte della vita del numero 1 del mondo, essendo lui un patito di slalom e Giganti. Ma che nulla dice, a differenza dei sostantivi individuati per gli altri tre tennisti, sul suo talento e sui successi che ha fin qui collezionato. E a molti tifosi è sembrato addirittura un affronto che, tra tante parole, avesse deciso di utilizzarne una così banale e fuori contesto.

Per molti è stato addirittura offensivo, nella misura in cui ha dato l’impressione, effettivamente, di voler sminuire il campione azzurro e di volerlo escluderlo dalla cerchia dei “temibili”. Accuse dalle quali, dal canto suo, il plurivincitore Slam ha inteso difendersi con ogni mezzo possibile e immaginabile, nel momento in cui si è reso conto che le sue parole erano state male interpretate e che qualcuno gli avrebbe chiesto il conto per questo “affronto” non voluto.

Sinner, il caso è chiuso, ma che fatica

Prima ancora di esordire agli Australian Open, la stampa ha tirato fuori l’argomento mettendo alle strette Nole e chiedendogli di replicare a quanti lo avevano accusato pesantemente per l’infelice scelta di quella parola.

“Ho visto sui social che tutto è stato trasformato in un dramma, o in una storia, come se l’avessi umiliato o gli avessi intenzionalmente mostrato mancanza di rispetto. È ridicolo“, ha sentenziato Djokovic, in merito alle polemiche scoppiate in seguito all’intervista da lui rilasciata al magazine GQ. “Era una di quelle interviste tipo quiz, in cui devi pensare a qualcosa in un secondo – ha spiegato ancora – È venuto fuori il nome di Sinner e ho avuto questa immagine nella mia testa di lui che sciava, perché ho visto che stava sciando da qualche parte”.

“Inoltre, noi due parliamo sempre di sci, di come scieremo insieme ed eccetera eccetera… Ecco perché ho detto ‘sci’, non perché non rispetti i suoi successi nel tennis, al contrario. È chiaro come il sole che il modo in cui sta dominando è degno di ogni elogio, sia il suo stile di gioco che il livello di gioco. Ha tutti gli attributi che ho menzionato in altri e ora la gente fa sembrare che gli manchi di rispetto. Spazzatura“. Più chiaro di così…