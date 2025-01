È tornato Daniele Scardina, notizia bomba: fan senza parole

Scardina lascia tutti senza fiato: l’ha messa nero su bianco.

Si è temuto il peggio. Ad un certo punto pareva quasi inevitabile che accadesse. Le sue condizioni erano tragiche e solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo. Ecco, quel miracolo è avvenuto. Daniele Scardina non solo è sopravvissuto ad una situazione al limite, ma è anche nettamente in ripresa. E questo sebbene nessuno, ad un certo punto, ci sperasse più.

Il pugile, come si ricorderà, era stato colto da un improvviso malore nel bel mezzo di un allenamento. Nel momento più sfavillante della sua carriera, era finito in coma dopo un’emorragia cerebrale. Il suo destino, dicevamo, pareva ormai irrimediabilmente segnato, ma per una volta ci siamo sbagliati e non potremmo esserne più felici di così.

Alla miracolosa guarigione di King Toretto ha fatto – e continua a fare – seguito una riabilitazione molto lunga e complessa, nonché sofferta. Ma il campione della categoria pesi supermedi di pugilato non ha alcuna intenzione, per fortuna, di gettare la spugna. Tanto è vero che ha approfittato di questo periodo di stop per tirare fuori cose che non aveva mai detto. Per raccontarsi in tutto e per tutto, stavolta, era ora, senza il benché minimo filtro.

Daniele Scardina senza filtri: l’ha fatto per davvero

La notizia bomba è che Daniele Scardina, reduce da questo incubo, ha deciso di scrivere un libro. Lo ha intitolato King Toretto e racconta, come si legge in copertina, la sua storia, fatta di vittorie e di ko sia dentro che fuori il ring.

Chiunque abbia voglia di incontrarlo sarà ben lieto di sapere, dunque, che lunedì 27 gennaio, a partire dalle 18:30, il pugile sarà alla libreria Mondadori di Milano, all’angolo tra piazza Duomo e via Mazzini, per presentare la sua prima fatica letteraria. Si potrà accedere liberamente, ma solo fino ad esaurimento posti.

Il libro, dicevamo, è un ritratto fedelissimo della vita del campione. Dentro c’è un pizzico della sua infanzia nell’hinterland milanese, ad un certo punto “macchiata” dalla separazione dei genitori e dalle difficoltà derivanti dal fatto che la sua famiglia era poco abbiente. C’è dentro anche la scoperta del pugilato, avvenuta quando Daniele aveva solo 15 anni, in seguito alla quale ha poi intrapreso una carriera che sappiamo essere stata costellata da innumerevoli successi. C’è il successo, l’amore finito con Diletta Leotta, ma, soprattutto, la sua passione per lo sport. Per quello sport che gli ha dato la forza di andare avanti anche quando tutto sembrava remargli contro.