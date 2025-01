Pronostico Atalanta-Juventus: accadrà per la settima volta consecutiva

Atalanta-Juventus è un recupero della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Era una delle sfide più attese ed interessanti dell’ultima giornata del girone d’andata ma è stata posticipata di qualche giorno perché sia Atalanta che Juventus nella prima settimana di gennaio si trovavano in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana. Spedizione fallimentare per entrambe, visto che il cammino dei nerazzurri e dei bianconeri si è fermato in semifinale contro le due milanesi (l’Inter ha prevalso sulla squadra di Gian Piero Gasperini, il Milan invece ha battuto in rimonta gli uomini di Thiago Motta).

Dea e Vecchia Signora però non hanno brillato neppure nella prima uscita in campionato nel 2025, dovendosi accontentare di due pareggi. L’Atalanta sabato scorso ha mancato l’appuntamento con i tre punti per la seconda volta consecutiva, rischiando anche qualcosina nella complicata trasferta di Udine in cui de Roon e compagni non sono andati al di là di uno 0-0 (terza gara senza vittorie tra Serie A e Supercoppa). Di questo rallentamento ne hanno approfittato Inter e Napoli, entrambe vittoriose domenica: ora l’Atalanta ha 5 punti in meno degli azzurri – che hanno giocato una partita in più – ed hanno subito il sorpasso dei campioni in carica (+1), che di gare da recuperare invece ne hanno due. Cosa ci sia alla base di questa frenata non è ancora dato saperlo ma è abbastanza fisiologico che la Dea avesse bisogno di tirare un po’ il fiato dopo due mesi ad altissima intensità.

La Juventus invece ha collezionato l’ennesimo pareggio stagionale, il 12esimo in campionato. La Signora resta imbattuta in campionato (0 sconfitte) ma con soli 7 successi in 19 turni l’ex tecnico del Bologna non può essere di certo soddisfatto. La gestione della gara, intanto, è diventata preoccupante: nel derby contro il Torino, sabato scorso, i bianconeri si sono fatti di nuovo riacciuffare dopo essere passati in vantaggio (1-1), copione già visto nelle due gare precedenti con Fiorentina e Milan. In attesa di rinforzi dal mercato, la Juve ha l’obbligo di restare attaccata quantomeno al treno Champions (il quarto posto è distante tre lunghezze).

Atalanta-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini cambierà di sicuro qualcosa rispetto al match di Udine, dovendo fare ancora a meno di Scamacca e Retegui, entrambi infortunati. Il reparto più rivoluzionato è la difesa, dove Hien e Kossounou si riprendono una maglia da titolare rispedendo in panchina Scalvini e Djimsiti. Davanti Lookman e De Ketelaere sostenuti da Pasalic, sulle fasce Zappacosta e Bellanova.

Nella Juventus assenti solo Bremer, Cabal e Milik. Riecco Vlahovic dal 1′ – il serbo è di nuovo a disposizione – in dubbio invece la presenza di Conceiçao, che non è ancora al 100%. Koopmeiners, dopo l’ennesima prestazione opaca contro il Torino, è in ballottaggio con Nico Gonzalez. Sulla trequarti, insomma, l’unico certo di partire titolare è Yildiz, in gol pure contro il Torino. In mediana, infine, si ricompone la coppia formata da Locatelli e Thuram.

AGGIORNAMENTO: Vlahovic non ce la fa. Nel ruolo di prima punta giocherà di nuovo Nico Gonzalez.

Come vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Juventus è in programma martedì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Il pronostico

Tra le big della Serie A la Juventus è quella che, da quando Gasperini è seduto sulla panchina dell’Atalanta, ha vinto meno partite contro la Dea (solo 4 su 16). L’ultimo precedente risale allo scorso maggio, quando i bianconeri, grazie ad un gol di Vlahovic, ebbero la meglio in finale di Coppa Italia, ma in campionato la Juve non batte i nerazzurri da maggio 2023 e gli ultimi due precedenti sono terminati in pareggio (segno che peraltro si è verificato 10 volte con Gasp al timone dei bergamaschi). Come suggeriscono le quote, l’Atalanta nonostante la flessione di inizio anno è leggermente favorita in una gara in cui le reti, vista la permeabilità delle difese di entrambe – gli ultimi sei match che hanno visto protagonista la Juve in Serie A sono tutti terminati con il segno “gol” – non dovrebbero mancare. Almeno una per parte e più di due complessive.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2