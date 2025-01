Pronostico Brentford-Manchester City: la statistica sui gol è sbalorditiva

Brentford-Manchester City è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sembra aver ripreso la corsa il Manchester City dopo una crisi infinita. Non vedeva la luce la truppa di Pep Guardiola che, ovviamente, ha abbandonato l’idea di poter vincere di nuovo la Premier League. Troppo lontano il Liverpool per sognare una rimonta che avrebbe dello storico, troppi problemi, ancora, da risolvere. Ma da qui in poi, siamo certi, che i Citizens ne perderanno poche.

Sono 4 i risultati utili di fila per i campioni d’Inghilterra in carica che adesso vogliono ricominciare a sorridere. Di questi quattro, gli ultimi tre, sono state vittorie tra Premier League ed Fa Cup. Un passaggio del turno agevole contro il Salford, con la possibilità anche di mandare in campo gente che ha giocato poco o addirittura al debutto assoluto in Prima Squadra. Adesso però c’è la trasferta sul campo del Brentford, battuto due a uno all’andata e che non sta attraversando un momento così positivo. Eliminato dalla manifestazione nazionale dal Plymouth, nelle ultime cinque uscite è arrivata solamente una vittoria contro il Southampton di Juric, ultimo in classifica e con nessuna possibilità, ormai, di salvarsi.

C’è un dato particolare che viene fuori andando ad analizzare i confronti tra queste due squadre, ed è quello relativo agli over 2,5: in sette confronti che ci sono stati, solamente 3 volte la gara ha regalato almeno 3 reti complessive. Ed è un dato sicuramente da sottolineare visto quello che è stato il cammino del City nel corso degli ultimi anni. Diciamo che, martedì sera, potrebbe venire fuori la quarta sfida da over. Inoltre, a conferma di tutto questo, c’è anche un altro dato: il Brentford, tra le mura amiche, segna tantissimo e in Premier League ha il miglior attacco interno di tutto il campionato. Sì, la gara sembra essere incanalata verso diverse reti.