Pronostico Kiel-Borussia Dortmund: gialloneri coi cerotti e difesa colabrodo

Kiel-Borussia Dortmund è una partita della diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella prima uscita del 2025 il Borussia Dortmund ha perso l’imbattibilità casalinga in campionato: il fortino del Signal Iduna Park è stato espugnato dai campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen, ancora una volta trascinati dall’ex romanista Schick, autore di una doppietta (2-3). Una sconfitta sanguinosa per i gialloneri, che al giro di boa del massimo campionato tedesco si ritrovano all’ottavo posto ed ormai fuori dai giochi per lo Schale (che sarà molto probabilmente una questione tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen).

Borussia Dortmund che non deve però farsi sfuggire la quarta piazza, al momento distante 5 lunghezze. Tra le cose da sistemare, per ritrovare continuità, c’è una difesa che continua a fare acqua: la squadra di Nuri Sahin ha tenuto la porta inviolata soltanto tre volte in 16 giornate e tra le primo otto dell’attuale classifica è quella che ha incassato più reti insieme allo Stoccarda (25). La pressione aumenta, dunque, per il tecnico di origine turca, arruolato dopo il divorzio avvenuto in estate da Edin Terzic. Ovviamente serviranno i 3 punti nel match che apre il turno infrasettimanale contro il neopromosso Kiel, penultimo in classifica ed appena battuto 3-2 nella trasferta di Friburgo. La formazione di Marcel Rapp si è svegliata tardi, segnando 2 reti negli ultimi 5 minuti di gioco, quando la partita era ormai compromessa. Il problema principale del Kiel, ora a -6 dall’Hoffenheim quartultimo, è una fase difensiva che non si sta dimostrando all’altezza della categoria. Nessuno, finora, ha incassato più gol, ben 41 complessivi.

Da monitorare la situazione in casa Borussia, viste le tante assenze contro il Bayer Leverkusen per influenza. Il tecnico giallonero è senza lo squalificato Gross ma non dovrebbero riuscire a recuperare neanche Emre Can, Schlotterbeck e Anton.

Come vedere Kiel-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Kiel-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Borussia Dortmund è quotata invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Borussia Dortmund favorito ma alla luce delle numerose assenze è assai probabile che il Kiel riuscirà a segnare almeno un gol contro i gialloneri.

Le probabili formazioni di Kiel-Borussia Dortmund

KIEL (3-4-2-1): Weiner; Becker, Zec, Komenda; Rosenboom, Remberg, Gigovic, Porath; Bernhardsson, Machino; Harres.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Couto, Ryerson, Luhrs, Sabitzer; Nmecha, Brandt; Adeyemi, Beier, Bynoe-Gittens; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3