Pronostici Bundesliga 14 gennaio: gli expected goals dettano gli over 2,5

Bundesliga, dopo aver messo fine all’imbattibilità casalinga del Borussia Dortmund il Bayer Leverkusen ospita il temibile Mainz: pronostici.

L’ultima giornata del girone d’andata della Bundesliga è spalmata su due giorni in un turno infrasettimanale e tra le prime squadre a scendere in campo c’è anche il Bayer Leverkusen, reduce dall’importante vittoria ottenuta al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund (2-3), che prima di venerdì scorso non aveva mai perso davanti al proprio pubblico.

Malgrado abbiano tenuto pochissimo la palla rispetto ai loro standard (solo il 30%), gli uomini di Xabi Alonso si sono mossi egregiamente in fase di non possesso, subendo sì 2 gol ma segnandone al tempo stesso ben 3, anche grazie allo strepitoso momento di forma dell’ex attaccante della Roma Patrick Schick, autore di una doppietta contro i gialloneri. Un successo che ha permesso alle Aspirine di restare seconde in classifica, a -4 dal Bayern Monaco capolista, e di restare in corsa per quello che sarebbe il secondo titolo consecutivo.

La pausa natalizia, insomma, non ha fatto perdere ritmo al Leverkusen, che dall’ultima pausa per le nazionali, risalente allo scorso novembre, non ha più smesso di vincere, in qualsiasi competizione. Il tecnico basco cercherà di allungare la striscia nella sfida con il Mainz: in casa i campioni di Germania in carica hanno un ruolino quasi perfetto, se escludiamo la sconfitta rimediata lo scorso agosto con il Lipsia.

Gli ospiti, ad ogni modo, non possono essere sottovalutati. I biancorossi di Bo Henriksen sabato scorso hanno battuto anche il Bochum (2-0), conquistando la terza vittoria di fila, la sesta nelle ultime sette giornate. Un Mainz che può dunque sognare l’Europa e che potrebbe realizzare almeno un gol nel match della BayArena, che si profila meno scontato del previsto.

Le previsioni sulle altre partite

Nell’ultimo turno è tornato a vincere pure l’Eintracht Francoforte. A decidere la sfida con il St. Pauli è stato il centravanti Marmoush (0-1), finito nel mirino del Manchester City in questo mercato invernale.

Una vittoria salutare per gli uomini di Dino Toppmoller, che avevano chiuso il 2024 con due sconfitte (Lipsia e Mainz) e che non vincevano addirittura dallo scorso 1 dicembre. Per conservare il terzo posto dietro a Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francoforte dovrà fare suoi anche i tre punti che mette in palio il match con il Friburgo, squadra che in trasferta è meno pericolosa (8 punti ottenuti in altrettante partite).

Grifo e compagni, rinvigoriti dal successo per 3-2 con il Kiel, tuttavia dovrebbero riuscire quantomeno ad impensierire le Adler in una gara da almeno una rete per parte. L’altra partita in programma alle 20:30 è quella tra Wolfsburg e Borussia Monchengladbach, due squadre al momento appaiate in classifica (24 punti per entrambe) ma fuori dalla zona Europa. Il Borussia viene dalla sconfitta di misura con il Bayern Monaco (0-1), i biancoverdi invece si sono imposti con lo stesso risultato sull’Hoffenheim: leggermente favoriti i padroni di casa ma i gol non dovrebbero mancare neppure in questo caso.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Mainz)

Wolfsburg o pareggio (in Wolfsburg-Borussia Monchengladbach)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Eintracht Francoforte-Friburgo

Wolfsburg-Borussia Monchengladbach

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Mainz

Eintracht Francoforte-Friburgo

