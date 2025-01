Pronostico Nottingham Forest-Liverpool: Slot ha un motivo in più per sbancare

Nottingham-Liverpool è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un vero e proprio big match, sicuramente inaspettato. Ma la classifica della Premier League ci dice questo. Merito ovviamente del Nottingham, squadra terza in classifica, a sei punti di distanza dai Reds che guidano il campionato. Ah, i padroni di casa sono terzi perché hanno una differenza reti peggiore dell’Arsenal, visto che i punti in questo caso sono gli stessi.

Un campionato enorme quello del Nottingham. Molto più enorme di quello che il Liverpool ha fatto fino al momento. Perché ovviamente gli obiettivi all’inizio della stagione erano diversi. I Reds stanno mantenendo le attese, gli altri invece stanno andando oltre a tutto. Sono sette le vittorie di fila tra campionato e Fa Cup per la squadra allenata da Nuno Espirito Santo. Un tecnico molto spesso sottovalutato che invece ha dato un’anima, e un gioco, incredibile ai biancorossi che sognano, ovviamente, una qualificazione alla prossima Champions League.

Il Liverpool, dal proprio canto – Slot ha ritrovato Chiesa, in Fa Cup primo gol per l’ex Juventus – non vuole abbassare la guardia. I sei punti di vantaggio sull’Arsenal – sui Gunners si fa ovviamente la corsa – anche con una partita in meno, non permettono di essere sicuri in nessun modo che, alla fine della stagione, si festeggerà la Premier League. E c’è un dato, molto particolare, che ci permette di andare verso un pronostico quasi scritto, quella della vittoria in trasferta. In tutta la stagione, in Premier League, il Liverpool ha perso solamente una volta, proprio nella sfida d’andata giocata ad Anfield. Quindi c’è voglia di rivincita. Si parte con il dente avvelenato.

Come vedere Nottingham-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham-Liverpool è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.62 su Goldbet, Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Magari non sarà semplice, anzi non sarà semplice per nulla. Ma il Liverpool vuole prendersi la rivincita dopo la sconfitta del match d’andata. E se la prenderà. Vittoria esterna. E inizio della volata verso la gloria.

Le probabili formazioni di Nottingham-Liverpool

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2