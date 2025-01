Pronostico Chelsea-Bournemouth: assenze pesanti, è saltato il crociato

Chelsea-Bournemouth è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La prima vittoria del Chelsea nel 2025 è arrivata contro il modesto Morecambe, club che milita in League Two, nel match valido per il terzo turno di FA Cup. A Stamford Bridge, sabato scorso, il tecnico dei Blues Enzo Maresca si è potuto permettere pure un corposo turnover: nonostante le tante seconde linee in campo, non c’è stata storia, con gli Shrimps che hanno comunque retto per circa 40 minuti (anche se Nkunku ha sbagliato un calcio di rigore al 17′).

Ora i londinesi dovranno cercare di invertire la rotta in campionato, dove i tre punti mancano da ben 4 turni. Il Chelsea, infatti, non vince dallo scorso 15 dicembre (2-1 nel derby con il Brentford), perdendo e pareggiando gare apparentemente alla portata: 0-0 e 1-1 con Everton e Crystal Palace e sconfitte (1-2 e 2-0) con Fulham e Ipswich Town. Quattro passi falsi che hanno un po’ ridimensionato i Blues, che fino ad un mese fa sembravano poter addirittura insidiare il Liverpool capolista.

Oggi invece il Chelsea si ritrova a -10 dalla vetta (ed i Reds hanno pure una gara da recuperare) e la priorità assoluta è quella di difendere quantomeno il quarto posto, visto che a Stamford Bridge la musichetta della Champions League non la si ascolta da ormai due stagioni. Tra le squadre che potrebbero dare filo da torcere al Chelsea dobbiamo menzionare anche il sorprendente Bournemouth, a soli tre punti dal clun della capitale inglese. Le Cherries di Andoni Iraola stanno vivendo una vera e propria favola e non danno alcun segno di cedimento. Sabato hanno travolto 5-1 il West Brom in FA Cup e non conoscono sconfitta dal 23 novembre (otto risultati utili di fila per i rossoneri, striscia positiva meno lunga solamente di quelle di Liverpool e Arsenal). Il tecnico basco, in ogni caso, si reca a Londra con la coperta corta in attacco, dove non sono a disposizione Evanilson e Enes Unal.

Come vedere Chelsea-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Bournemouth è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Le pesanti assenze nell’attacco del Bournemouth rappresentano un’ottima notizia per il Chelsea, leggermente favorito. Ma assisteremo comunque ad una gara combattuta, che potrebbe accendersi nella ripresa: almeno una rete per parte a Stamford Bridge.

Le probabili formazioni di Chelsea-Bournemouth

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Acheampong, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Pedro Neto; Jackson.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Travers; Hill, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Cook; Brooks, Kluivert, Ouattara; Semenyo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1