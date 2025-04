Pronostico Atalanta-Bologna: il tabù non viene sfatato

Atalanta-Bologna è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel corso degli ultimi anni l’Atalanta ci ha dimostrato di essere una squadra che se la può davvero giocare con tutti. Ha vinto partite incredibili, ha vinto l’Europa League, e gioca sempre in maniera meravigliosa. Tranne nelle ultime uscite, ovvio. La sconfitta contro l’Inter, infatti, ha cambiato totalmente la stagione e adesso il rischio è quello di ritrovarsi anche al quarto posto.

Detto questo, contro il Bologna, da due anni a questa parte la Dea non riesce a vincere. Un vero e proprio tabù che in questo momento non dà la sensazione di poter essere sfatati. La squadra di Italiano, che mira al sorpasso clamoroso in classifica, non solo sta vivendo un momento di forma strepitoso, ma anche eliminato dalla Coppa Italia i nerazzurri di Bergamo e vede da vicino la finale dopo il 3-0 rifilato all’Empoli in trasferta nella semifinale d’andata. Diciamolo chiaramente: il Bologna difficilmente, domenica mattina, perderà a Bergamo.

Sì, è vero, direte voi: l’Atalanta può cambiare il proprio atteggiamento da pochi giorni ad un altro e ha vinto partite difficilissime anche nel corso di questa annata. Ma l’addio di Gasperini, quasi sicuro ormai, ha cambiato anche il modo di vedere da parte dei giocatori questo finale di stagione. L’annuncio del tecnico ha lasciato il segno e, da quel momento in poi, le cose sono precipitate. Il Bologna, inoltre, si presenta a questo appuntamento dopo aver pareggiato contro il Napoli giocando un secondo tempo davvero fantastico. Quindi tutto ci fa pensare che il tabù non verrà sfatato.

Come vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Bologna è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio tra Atalanta e Bologna è quotato 3.40 su Goldbet e Lottomatica e 3.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un gol per squadra, di questo si può essere davvero sicuri. E poi? E poi occhio al pareggio o, per gli amanti del rischio, anche alla possibilità di una vittoria esterna del Bologna. In questo momento la squadra di Italiano è davvero straripante.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hiene, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1