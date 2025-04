Sorteggio tabellone Monaco di Baviera: gli avversari di Berrettini e Cobolli

BMW Open, è tutto pronto all’MTTC Iphitos per il torneo di Monaco, alla sua prima edizione come Atp 500: il sorteggio degli italiani.

Matteo Berrettini non vedeva l’ora. Era impaziente di transitare dal cemento alla terra rossa. E oggi, dopo averlo visto in azione al Country Club di Montecarlo, ne capiamo anche il motivo. Aveva ragione da vendere, l’ex numero 6 del mondo, quando diceva di volersi togliere di dosso l’etichetta di erbivoro e di voler dimostrare di essere in grado di fare grandi cose anche sul mattone tritato. Ha tutte le carte in regola per farlo.

Le lancette corrono veloci, però, soprattutto nel tennis, per cui, benché il Masters 1000 che si gioca in Costa Azzurra non si sia ancora concluso, è già tempo di pensare all’appuntamento successivo. Molti dei big che hanno fatto tappa nel Principato si sposteranno, adesso, a Monaco di Baviera. Qui, dal 14 al 20 aprile prossimi, si giocherà il BMW Open, che da quest’anno è entrato a far parte a pieno titolo della lista degli Atp 500.

A guidare il seeding ci sarà Sascha Zverev, che torna da Montecarlo molto provato. La sconfitta subita proprio dal nostro Berrettini ai sedicesimi di finale è stata, probabilmente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo aver centrato la finale degli Australian Open, infatti, il tedesco non è più riuscito a brillare. “Non so più cosa dire”, ha dichiarato, inconsolabile, in conferenza stampa. Il morale è a terra, insomma, ragion per cui, ora come ora, sebbene stavolta giochi in casa, sarebbe un azzardo pronosticare la sua vittoria sui campi dell’MTTC Iphitos.

Main draw Atp di Monaco di Baviera: tutto quello che c’è da sapere

Il pubblico sarà tutto, o quasi (non che Zverev riscuota questa grande simpatia, diciamocelo), dalla sua parte, ma il cammino, a Monaco di Baviera, sarà molto, molto, insidioso.

In primo luogo perché ci sarà uno dei tennisti più in forma del momento, ovvero Berrettini, che entra nel tabellone principale come testa di serie numero 8. Qui il romano fece finale nel 2019 ed è pronta a tornare nella città dell’Oktoberfest per riprendersi, appunto, quello che, 6 anni fa, il cileno Cristian Garin gli soffiò da sotto il naso. In gara c’è anche un altro azzurro, ovvero Flavio Cobolli, che prima di approdare a Montecarlo aveva messo in tasca il titolo del Bucarest Open.

Quanto agli avversari più insidiosi, vale la pena citare Taylor Fritz, che ha saltato il Masters 1000, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Ai nastri di partenza ci saranno anche, tra gli altri, Ugo Humbert, Francisco Cerundolo, Hubert Hurkacz e Jiri Lehecka. Resta solo una cosa da fare, a questo punto: attendere il sorteggio del tabellone principale dell’Atp di Monaco di Baviera, in programma oggi, sabato 12 aprile, alle 10:30, e sperare che il destino sorrida agli italiani presenti nella entry list.

