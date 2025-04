Pronostico Mantova-Spezia: ok al sesto tentativo

Mantova-Spezia è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria nel derby contro la Sampdoria non solo ha ridato slancio ad uno Spezia che sembrava in leggera flessione, ma ha fatto cambiare anche tecnico ai genoani. Quindi, per quanto riguarda i tifosi della squadra di D’Angelo, è stata una soddisfazione incredibile. E una vittoria del genere può davvero cambiare tutto da qui alla fine della stagione.

Nel momento in cui inizierà questa partita, lo Spezia sarà già il risultato della Cremonese, prima inseguitrici per il terzo posto. Ma conoscerà anche il risultato del Pisa, al momento al secondo e quindi con una promozione diretta in tasca, davanti nel momento in cui andiamo online di soli cinque punti. In ogni caso, i liguri sul campo del Mantova – in flessione vera, in questo caso, e che non ha ancora raggiunto la certezza della salvezza – devono cercare i tre punti. Che contro i lombardi mancano da diverso tempo. Da cinque incroci, per essere precisi.

Sì, perché all’andata la squadra di Possanzini ha strappato un punto pesantissimo che adesso, nell’economia del campionato, ha ancora maggiore valore. Ecco perché crediamo che lo Spezia, forte mentalmente e fisicamente, possa riuscire nel colpo esterno. Ed ecco il perché dell’ok al sesto tentativo nel titolo. Diciamo che le cose ci paiono abbastanza indirizzate.

Come vedere Mantova-Spezia in diretta tv e in streaming

La sfida Mantova-Spezia, in programma domenica alle 17:15, verrà trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In una gara del genere, nella quale i punti hanno un grosso valore e un grosso peso specifico, a fare la differenza saranno il sangue freddo e gli episodi. Che sì, potrebbero davvero girare dalla parte degli ospiti, capaci senza dubbio di prendersi i tre punti. Match ad alta intensità. Occhio pure a qualche provvedimento di troppo.

Le probabili formazioni Mantova-Spezia

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Bertola, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito S., Bandinelli, Aurelio; Esposito F., Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1