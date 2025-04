Pronostico Juventus-Lecce: i numeri in trasferta dicono tutto

Juventus-Lecce è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Pragmatismo sembra essere diventata la parola d’ordine in casa Juventus e, dopo aver bagnato l’esordio con il successo di misura sul Genoa (1-0), il nuovo allenatore bianconero Igor Tudor ha preferito badare al sodo anche nello scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma (1-1), interrompendo la lunghissima striscia vincente dei giallorossi e soprattutto impedendogli di raggiungerli in classifica. Nella Capitale la Vecchia Signora ha giocato una partita intensa ma accorta, andando in vantaggio a fine primo tempo con Locatelli e subendo il gol del pari di Shomurodov a inizio ripresa.

In fase di non possesso sono già evidenti i miglioramenti apportati dal tecnico croato, ma la Juventus dovrà crescere anche dal punto di vista offensivo se vuole regalarsi un finale di stagione all’altezza di quelle che erano le aspettative ad inizio torneo ed evitare di rimanere fuori dalle prime quattro, che sarebbe un vero disastro. Nell’ultimo turno, nonostante l’1-1 dell’Olimpico, il Bologna, che precede i bianconeri di un punto, ha pareggiato con il Napoli e non è scappato: Locatelli e compagni possono dunque operare il sorpasso e riprendersi il quarto posto, se consideriamo che in questa giornata i felsinei saranno impegnati con l’Atalanta e che si toglieranno punti a vicenda pure Roma e Lazio, pronte ad affrontarsi nel derby capitolino.

La Juventus invece se la vedrà con una squadra in lotta per non retrocedere, il Lecce, che si presenta all’Allianz Stadium da quartultimo in classifica. I salentini sono quelli che rischiano maggiormente di scivolare in zona rossa, avendo solamente 2 punti in più dell’Empoli. Una settimana fa gli uomini di Marco Giampaolo hanno di nuovo mancato l’appuntamento con la vittoria – l’ultima è datata 31 gennaio – ed il pari con il Venezia (1-1) pur avendo interrotto una serie negativa che andava avanti da 5 partite ha il sapore dell’ennesima occasione mancata per tirarsi fuori da una situazione che sta diventando preoccupante.

Juventus-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Tudor potrebbe confermare su per giù l’undici di Roma: l’unico novità sarà a sinistra, con Cambiaso favorito su Weah. Altra panchina per Koopmeiners: al momento dà più garanzie Nico Gonzalez, apparso in crescita all’Olimpico. L’ex viola supporterà Vlahovic dalla trequarti insieme a Yildiz, diventato inamovibile con Tudor.

Pochi dubbi anche per Giampaolo: a centrocampo dovrebbe essere confermato Ramadani, mentre in attacco è duello tra Tete Morente e Karlsson, con lo spagnolo leggermente in vantaggio.

Come vedere Juventus-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Lecce è in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Tra i tanti problemi che stanno tormentando Giampaolo c’è quello relativo ai gol: da febbraio in poi i salentini hanno segnato con il contagocce, realizzando a malapena 4 reti nelle ultime otto giornate. In trasferta, poi, i giallorossi fanno ancora peggio: nessuno è meno prolifico di loro fuori casa. Sarà complicato, dunque, fare gol ad una Juventus che con Tudor è diventata cinica ed ha acquisito solidità. Secondo clean sheet casalingo in arrivo per i bianconeri.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

La Juventus riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0