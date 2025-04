Pronostico Cesena-Frosinone: suonano la nona sinfonia

Cesena-Frosinone è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Otto risultati utili consecutivi. Un campionato che sembrava dovesse chiudersi con una retrocessione o con i playout, che potrebbe regalare, invece, delle soddisfazioni incredibili. Giusto così, anche, perché la rosa era ed è di quelle importanti.

Il Frosinone, che domenica pomeriggio va a giocare sul campo del Cesena, in questo momento è la squadra più in forma del campionato cadetto. Non si piazza una striscia così importante senza stare bene sia mentalmente che fisicamente. E in questo momento è davvero difficile pensare che i ciociari possano andare a perdere sul campo del Cesena, che dopo un inizio enorme di annata, parliamo pur sempre di una squadra neopromossa, si è assestata poco fuori la zona playoff. La vittoria del Bari di ieri sera, infatti, ha permesso ai galletti pugliesi di superare i bianconeri cacciandoli dalla possibilità di giocarsi la post season. Nulla è perduto, ovviamente, basta un pari per rientrare, e questo pari potrebbe arrivare proprio nel match in programma domenica pomeriggio.

Sì, come detto prima, riuscire a superare il Frosinone in questo momento è abbastanza complicato. Ma andando a spulciare quelle che sono le statistiche di queste due formazioni, non possiamo non affermare una così. Andiamo a leggerla insieme nel nostro pronostico in fondo a questo articolo.

Il pronostico

Sia Cesena che Frosinone dovrebbero riuscire a trovare un gol per squadra. Sì, il segno GOL, in questo match, ci sembra quello molto più probabile. E poi occhio al pareggio, per la nona sinfonia degli ospiti e che, per il Cesena, significherebbe tornare dentro la zona playoff. Tutti felici, in poche parole

Le probabili formazioni Cesena-Frosinone

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Cioffi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Simici, Bastoni, Celia; Shpendi, Tavsan

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Bettella, Monterisi, MarchizzA; Vural, Bohinen, Darboe; Ghedjemis, Ambrosino, Distefano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1