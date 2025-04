I pronostici di sabato 12 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 12 aprile, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

Sta per concludersi una settimana agrodolce per l’Inter, passata nel giro di pochi giorni dalla forte delusione per il pareggio con il Parma in campionato all’euforia per l’impresa di Monaco di Baviera, successo che avvicina i nerazzurri a quella che sarebbe la loro seconda semifinale di Champions League nelle ultime tre stagioni. Non c’è un attimo di respiro però e la partita contro il Cagliari, che in un altro momento della stagione non avrebbe celato grosse insidie per l’Inter, andrà invece presa con le pinze.

I nerazzurri hanno già dimostrato di patire il doppio impegno nell’ultimo periodo: pur faticando, dovrebbero comunque portare a casa i tre punti ma senza mantenere la porta inviolata.

I pronostici sulle altre partite

In uno degli altri anticipi di Serie A scende in campo la Juventus, a caccia della qualificazione alla prossima Champions League. L’avversaria sarà il Lecce, decisamente alla portata: tra i tanti problemi che stanno tormentando Giampaolo c’è quello relativo ai gol, da febbraio in poi i salentini hanno segnato con il contagocce, realizzando a malapena 4 reti nelle ultime otto giornate. In trasferta, poi, i giallorossi fanno ancora peggio: nessuno è meno prolifico di loro fuori casa.

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e gol: Bayer Leverkusen-Union Berlino, Borussia Monchengladbach-Friburgo e Bayern Monaco-Borussia Dortmund di Bundesliga, Leganes-Barcellona di Liga, Manchester City-Crystal Palace e Monaco-Marsiglia di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Real Sociedad-Maiorca, Liga, ore 14:00

Vincenti

Aston Villa (in Southampton-Aston Villa, Premier League, ore 16:00)

(in Southampton-Aston Villa, ore 16:00) Inter (in Inter-Cagliari, Serie A, ore 18:00)

(in Inter-Cagliari, ore 18:00) Al Nassr (in Al Nassr-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Nassr-Al Riyadh, ore 20:00) Juventus (in Juventus-Lecce, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayer Leverkusen-Union Berlino , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund , Bundesliga , ore 18:30

, , ore 18:30 Leganes-Barcellona, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Monaco-Marsiglia , Ligue 1 , ore 17:00

, , ore 17:00 Manchester City-Crystal Palace , Premier League , ore 13:30

, , ore 13:30 Borussia Monchengladbach-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.24 GOLDBET ; 12.31 SNAI; 11.24 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Arsenal-Brentford, Premier League, ore 16:00