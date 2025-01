I pronostici di martedì 14 gennaio: Serie A, Premier League e Bundesliga

I pronostici di martedì 14 gennaio: ci sono due recuperi di Serie A e i turni infrasettimanali di Premier League e Bundesliga.

Il girone di andata di Serie A si chiude ufficialmente con i recuperi delle partite posticipate per la Supercoppa Italiana: oggi scenderanno in campo Como-Milan e Atalanta-Juventus. I rossoneri del nuovo allenatore Sergio Conceicao dopo avere mostrato il trofeo conquistato in Arabia Saudita ai propri tifosi non sono andati oltre un deludente pareggio in casa contro il Cagliari.

In ottica qualificazione alla prossima Champions League c’è da accelerare e in casa del Como privo dell’infortunio Nico Paz i tre punti sarannno obbligatori.

Nell’altro recupero si sfidano Atalanta e Juventus, uscite con le ossa rotte dalla Supercoppa Italiana: il cammino dei nerazzurri e dei bianconeri si è fermato in semifinale contro le due milanesi (l’Inter ha prevalso sulla squadra di Gian Piero Gasperini, il Milan invece ha battuto in rimonta gli uomini di Thiago Motta). Dea e Vecchia Signora però non hanno brillato neppure nella prima uscita in campionato nel 2025, dovendosi accontentare di due pareggi. I bianconeri da quando si è infortunato Bremer hanno perso la solidità difensiva di inizio stagione: contro l’Atalanta potrebbe arrivare il settimo “gol” consecutivo.

I pronostici sulle altre partite

Iniziano stasera i turni infrasettimanali di Bundesliga e Premier League. In Germania attese le vittorie di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen contro Kiel e Mainz, in Inghilterra promettono gol Brentford-Manchester City, West Ham-Fulham e Chelsea-Bournemouth.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Como-Milan, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Borussia Dortmund (in Kiel-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30)

(in Kiel-Borussia Dortmund, ore 18:30) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Mainz, Bundesliga, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kiel-Dortmund , Bundesliga , ore 18:30

, ore 18:30 Bayer Leverkusen-Mainz , Bundesliga , ore 20:30

, ore 20:30 Eintracht Francoforte-Friburgo, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Juventus , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Brentford-Manchester City , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 West Ham-Fulham, Premier League, ore 20:30

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Chelsea-Bournemouth, Premier League, ore 20:30