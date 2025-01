Dramma Sinner-Djokovic, è tutto finito. Il tennista serbo chiude ogni polemica venuta fuori dopo un’intervista. Ecco cosa ha detto

In un’intervista rilasciata a GqItalia, Djokovic ha dovuto fare un giochino, molto simpatico, accostando le immagini dei propri colleghi ad altre immagini. Cosa gli veniva in mente in quel momento. Sì, un giochino assai simpatico.

“Peccato” che nel momento in cui ha dovuto accostare Sinner a un’immagine, ha detto sci. E apriti cielo, soprattutto sui social si sono scatenate moltissime polemiche. I tifosi più accaniti di Jannik – aggiungeremmo un altro aggettivo, ma forse sarebbe troppo – hanno avuto da ridire, vedendo questo accostamento come una mancanza di rispetto nei confronti del numero uno mondiale del tennis, vincitore di due Slam lo scorso anno, e persona perbene dentro ma soprattutto fuori dal campo. Bene, queste polemiche ovviamente sono state riferite a Djokovic, che ha voluto ribadire un concetto.

Dramma Sinner-Djokovic, le parole del serbo

In una conferenza stampa prima dell’inizio degli Australian Open, Djokovic ha voluto prendere di nuovo la parola sulla questione dicendo la sua. E secondo noi ha fatto molto bene: “Ho visto sui social – nelle parole riportate da Eurosport – che è stato fatto una sorta di dramma o di caso, come se lo avessi umiliato o avessi intenzionalmente mostrato disprezzo verso di lui. È ridicolo. Era uno di quei quiz dove devi pensare a qualcosa in un secondo. È venuto fuori il nome di Sinner e ho avuto quest’immagine nella mia testa di lui che sciava, perché ho visto che stava sciando da qualche parte. Inoltre, io e lui parliamo sempre di sci, di come scieremo insieme”.

“Per questo ho detto ‘sci’, non perché non rispetto i suoi risultati nel tennis, anzi. È chiaro come il giorno che il modo in cui lui sta dominando meriti ogni elogio, sia per il suo stile di gioco che per il livello di gioco. Ha tutte le caratteristiche che ho menzionato in altri (citando Federer, Nadal, Alcaraz), e ora la gente fa sembrare che io lo stia disprezzando. Sono tutte sciocchezze“. Insomma, quelli che aizzano senza motivo hanno avuto una risposta. E ribadiamo anche noi un concetto: ha fatto bene, Nole, a dire la sua sul tema.