Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di martedì 14 gennaio 2025

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 14 gennaio 2025

Ancora poche ore per recarsi in ricevitoria e provare a strappare alla sorte il bersaglio grosso con una combinazione di numeri da sogno. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna di tutti i numeri vincenti estratti oggi, 14 gennaio 2025, sulle varie ruote.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 41 – 25 – 12 – 73 – 55

Cagliari: 54 – 20 – 48 – 32 – 67

Firenze: 75 – 23 – 68 – 10 – 38

Genova: 33 – 27 – 81 – 70 – 64

Milano: 68 – 1 – 64 – 86 – 87

Napoli: 47 – 75 – 45 – 10 – 21

Palermo: 55 – 86 – 33 – 53 – 70

Roma: 88 – 78 – 61 – 6 – 7

Torino: 76 – 8 – 23 – 61 – 82

Venezia: 25 – 15 – 49 – 21 – 81

Nazionale: 70 – 10 – 32 – 78 – 7

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 4 – 15 – 17 – 40 – 64 – 75

Numero Jolly: 23

Numero Superstar: 80

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 1 – 8 – 12 – 15 – 20 – 23 – 25 – 27 – 33 – 41 – 48 – 54 – 55 – 68 – 75 – 76 – 78 – 86 – 88

Numero oro: 41

Doppio oro: 41 25

SIMBOLOTTO

7 – VASO

14 – BAULE

28 – OMBRELLO

45 – RONDINE

31 – ANGURIA

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.