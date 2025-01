Pronostico Pisa-Carrarese, in casa è una sentenza: vendetta Inzaghi

Pisa-Carrarese è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Pisa è ripartito alla grande dopo la sconfitta, soltanto la terza da inizio campionato, contro il Modena. Nelle ultime due partite del 2024 i nerazzurri di Pippo Inzaghi hanno portato a casa altrettante vittorie, una delle quali contro il Sassuolo capolista, sconfitto 3-1 all’Arena Garibaldi. Due settimane fa, invece, i toscani hanno acuito la crisi della Sampdoria, battuta a Marassi da una rete di Tramoni (0-1), andato a segno pure contro i neroverdi (8 gol in 13 partite per il giocatore corso).

In questo modo il Pisa ha potuto consolidare il secondo posto, l’unico che insieme al primo mette in palio la promozione diretta, ed allo stesso tempo ha impedito al Sassuolo – distante solo 3 lunghezze – di pianificare la prima vera fuga. Insomma, all’ombra della Torre si inizia a sognare in grande e quella Serie A che manca dagli anni ’90 comincia, giornata dopo giornata, a diventare realtà. Una delle tre battute d’arresto della squadra di Inzaghi è avvenuta proprio nel derby regionale con la neopromossa Carrarese, che lo scorso 23 novembre ebbe la meglio, contro ogni pronostico, grazie ad un gol di Bouah (1-0).

Non l’unica soddisfazione che si sono tolti finora gli apuani, indiscutibilmente la grande sorpresa di questo campionato. Gli uomini di Antonio Calabro sono imbattuti da 5 turni ed hanno vinto le ultime 4 partite giocate davanti al loro pubblico, senza subire neppure un gol. Un ruolino che per adesso consente agli azzurri di gravitare addirittura in zona playoff (sono ottavi) e di restare a +7 sulla rossa.

Come vedere Pisa-Carrarese in diretta tv e in streaming

Il pronostico

In casa il Pisa non ha mai perso – unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche insieme allo Spezia – ed ha quasi sempre trovato la via del gol (fa eccezione lo 0-0 con il Catanzaro). Impossibile, dunque, non considerare favoriti i nerazzurri, che però dovranno fare i conti con una Carrarese in fiducia e spensierata, che scenderà in campo senza niente da perdere. Alla luce degli ottimi numeri difensivi degli ospiti (solo 20 gol subiti in altrettante partite) ipotizziamo una gara lottata e da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Pisa-Carrarese

PISA (5-4-1): Semper; Touré, Calabresi, Canestrelli, Bonfanti, Angori; Moreo, Hojholt, Marin, Tramoni; Lind.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Bouah, Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi, Cherubini; Finotto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0