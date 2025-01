Pronostico Real Sociedad-Villarreal: assenze pesanti e l’indizio dei precedenti

Real Sociedad-Villarreal è una partita della diciannovesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La diciannovesima giornata della Liga spagnola si conclude con un intrigante scontro diretto per l’Europa tra Real Sociedad e Villarreal, rispettivamente ottavo e quinto in classifica, separati da soli 5 punti. Il Sottomarino Giallo sta disputando un buon campionato ma a dicembre non è riuscito a tenere il ritmo delle settimane precedenti. Dopo quasi due mesi senza vittorie (tre pareggi e due sconfitte) la squadra di Marcelino è tornata a vincere nell’ultima gara del 2024 strapazzando 5-2 il neopromosso Leganes a domicilio.

Il Villarreal ha poi usufruito di una “pausa” di circa 15 giorni, non avendo alcun impegno in Coppa del Re (un mese fa era stato eliminato dalla coppa nazionale a sorpresa dal Pontevedra). Di tempo ne ha avuto parecchio, dunque, il tecnico dei gialli per preparare la sfida con i baschi, reduci invece dal successo in Coppa del Re con il Ponferradina (0-2), club che milita in terza serie.

La Real Sociedad, tuttavia, non aveva concluso affatto bene il 2024: un pareggio a reti bianche con il Las Palmas (0-0) ed una sconfitta in casa del Celta Vigo (2-0) nelle ultime due giornate del vecchio anno, che hanno fatto momentaneamente scivolare gli uomini di Imanol Alguacil fuori dalla zona Europa. Sono due le assenze pesanti per gli Txuri-urdin, che contro il Villarreal dovranno fare a meno di Traoré (infortunio) e Zubeldia (squalifica): a sostituire quest’ultimo, al centro della difesa, toccherà a Pacheco. Dall’altro lato, invece, Marcelino tornerà a schierare dal 1′ Moreno e Dani Parejo, entrambi assenti contro il Leganes. Confermato, infine, il classe 2002 Barry, autore di una tripletta contro i Pepineros.

Come vedere Real Sociedad-Villarreal in diretta tv e streaming

Il pronostico

Due vittorie esterne in entrambi gli ultimi precedenti e la sensazione è che anche questa sia una classica gara da tripla, difficile da pronosticare. Il Villarreal dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Villarreal

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Pacheco, Aguerd, Muñoz; Zubimendi, Sucic, Brais Méndez; Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal.

VILLARREAL (4-3-3): Luiz Júnior; Femenía, Logan Costa, Albiol, Cardona; Comesaña, Dani Parejo, Pape Gueye; Gerard Moreno, Baena, Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1