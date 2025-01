Sinner e Sabalenka: prima uscita ufficiale, Kalinskaya resta a guardare

Pazzi per Sinner e Sabalenka: gli australiani ai loro piedi.

Lei quell’emozione l’aveva già assaporata. Lui ancora no. Sta di fatto che il destino, a 24 ore di distanza l’uno dall’altra, ha fatto in modo che venissero incoronati rispettivamente regina e re del Melbourne Park. E che il pubblico presente esplodesse di gioia nel vederli vincere lo Slam che ogni anno, a gennaio, anima la terra dei canguri.

Ben 12 mesi sono già trascorsi dal trionfo di Aryna Sabalenka e di Jannik Sinner, che oggi sono chiamati a vincere una sfida ancor più tosta di quella affrontata nel 2024. Dovranno difendere il titolo messo in cassaforte un anno fa e dimostrare che non c’è ancora nessuno, nei rispettivi circuiti, in grado di scalzarli via e di soffiar loro la coppa di cui vanno tanto orgogliosi. Non sarà facile, certo, ma gli analisti sembrano tutti sostanzialmente d’accordo sul fatto che assisteremo ad un bis di quanto accaduto un anno fa di questi tempi.

Se sarà così o meno lo scopriremo tra due settimane, quando lo Slam australiano, che ha avuto inizio proprio ieri, giungerà alla sua conclusione. Nel frattempo, però, un po’ per smorzare la tensione e un po’ perché sperano, forse, che possa essere di buon auspicio, i due campioni in carica a Melbourne hanno ben pensato di spassarsela un po’ insieme.

Che coppia Sinner e Sabalenka: sono pazzi di loro

Essendo loro, appunto, il re e la regina del Major che si disputa al Melbourne Park, gli organizzatori ci hanno tenuto che i due tennisti fossero presenti al sorteggio del tabellone principale degli Australian Open, avvenuto lo scorso giovedì.

Aryna e Jannik sono arrivati insieme e non erano accompagnati dai rispettivi compagni. Non c’era il nuovo boyfriend di lei, famoso imprenditore, e non c’era neanche Anna Kalinskaya, che da quasi un anno a questa parte è al fianco, invece, del numero 1 del mondo. Insieme, i due “sovrani” di Melbourne si sono divertiti un mondo, come si evince chiaramente dalle immagini dell’evento, che, manco a dirlo, hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Tra scatti individuali e di coppia, risate e autografi, la cerimonia del sorteggio è filata via così, in un soffio. Lasciandoci, però, una consapevolezza: che i due campioni ancora attualmente in carica in Australia sono, senza ombra di dubbio, tra i tennisti più amati di tutti i tempi. E che anche il pubblico, probabilmente, sogna dal canto suo che possano fare il bis.