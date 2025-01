I pronostici di lunedì 13 gennaio: Serie A, Serie B, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 13 gennaio: ci sono posticipi di Serie A, Serie B e Liga più altre partite di campionati minori.

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Monza e Fiorentina. Il Monza ultimo in classifica non è riuscito a voltare pagina dopo l’esonero di Nesta, per i viola l’ultimo successo risale ormai ad un mese fa: dall’1-0 contro il Cagliari i gigliati hanno totalizzato a malapena un punto (pareggio con la Juventus allo Stadium), perdendo con Bologna, Udinese e Napoli.

L’assenza di Bove si sta facendo sentire e non è un caso che, senza l’ex romanista, la Fiorentina abbia perso equilibrio (non meno di 2 gol a partita incassati nelle ultime tre giornate). La Fiorentina rimane favorita ma potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata neppure contro la squadra di Bocchetti, che verosimilmente creerà non pochi grattacapi ai gigliati.

I pronostici sulle altre partite

La diciannovesima giornata della Liga spagnola si conclude con un intrigante scontro diretto per l’Europa tra Real Sociedad e Villarreal, rispettivamente ottavo e quinto in classifica, separati da soli 5 punti. Il Sottomarino Giallo sta disputando un buon campionato ma a dicembre non è riuscito a tenere il ritmo delle settimane precedenti. Ci sono i presupposti per una partita equilibrata ma con gol.

In Serie B c’è il derby tra Pisa e Carrarese. Nelle ultime due partite del 2024 i nerazzurri di Pippo Inzaghi hanno portato a casa altrettante vittorie, una delle quali contro il Sassuolo capolista, sconfitto 3-1 all’Arena Garibaldi. Due settimane fa, invece, i toscani hanno acuito la crisi della Sampdoria, battuta a Marassi da una rete di Tramoni (0-1), andato a segno pure contro i neroverdi (8 gol in 13 partite per il giocatore corso). La Carrarese al momento ha una classifica tranquilla e con una sola vittoria e sei sconfitte in dieci partite esterne una nuova sconfitta non sarebbe comunque un dramma.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1,5 in Monza-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Fenerbahce (in Konyaspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 18:00)

(in Konyaspor-Fenerbahce, ore 18:00) Pisa (in Pisa-Carrarese, Serie B, ore 20:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Goztepe-Kasimpasa , Super Lig , ore 18:00

, ore 18:00 Jong AZ-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Monza-Fiorentina , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Real Sociedad-Villarreal, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.30 GOLDBET ; 7.22 SNAI; 7.30 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Real Sociedad-Villarreal, Liga, ore 21:00