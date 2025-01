Pronostico Como-Milan, risultato esatto: non c’è due senza tre

Como-Milan è un recupero della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria in Supercoppa aveva dato delle false speranze al Milan. O per meglio dire a Conceicao. Invece, contro il Cagliari in casa, alla sua prima uscita a San Siro come nuovo tecnico, l’ex Porto ha chiaramente capito che c’è ancora moltissimo da lavorare per riuscire a tirare fuori una squadra da una crisi profonda che, l’affermazione nella competizione in Arabia, sembrava aver fatto sparire.

“Il peggior primo tempo da quando sono allenatore” ha detto l’erede di Paulo Fonseca dopo l’uno a uno contro i sardi. Un evidente momento di difficoltà che deve essere cercato di superare contro il Como di Fabregas. Mica facile. La classifica si è allungata e i rossoneri, che hanno due partite in meno – l’altra a Bologna ma non c’è ancora la data – possono risollevarsi o iniziare a farlo solamente vincendo nel tardo pomeriggio di martedì su un campo difficile. I padroni di casa infatti sono una di quelle squadre difficili da affrontare, che cercano sempre di giocare e che arrivano a questo match forti del pareggio contro la Lazio all’Olimpico arrivato grazie al gol di Cutrone.

C’è da dire, però, che i precedenti tra queste due formazioni giocati al Senigallia, che sono comunque datati, ci danno un indizio su quello che potrebbe essere il risultato finale. Il classico non c’è due senza tre, come potete leggere nel titolo di questo articolo. Sì, il Milan, nelle due occasioni e uniche citate prima, ha vinto in entrambi in casa, in trasferta, per due a uno. Crediamo, fortemente, che questo possa essere il finale anche di martedì pomeriggio.

Come vedere Como-Milan in diretta tv e in streaming

Como-Milan è in programma martedì alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Como-Milan, inoltre, verrà anche trasmessa da Sky come, come sappiamo, ha i diritti di tre partite della Serie A ogni weekend.

Il pronostico

Come detto prima il finale è “scritto”. Il Milan non si può concedere né un passo falso ma nemmeno mezzo vista la classifica. E magari, lontano da San Siro, sentendo meno la pressione, potrebbe esprimersi meglio. Sfida da almeno tre reti complessive e anche da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Como-Milan

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2