Pronostico Monza-Fiorentina, emergenza totale: l’ex sa dove colpire

Monza-Fiorentina è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una settimana fa un Napoli cinico e spietato ha approfittato di ogni minimo errore della Fiorentina, sconfitta per la seconda volta consecutiva davanti al proprio pubblico. Se qualche giorno prima di Natale era stata l’Udinese a violare – per la prima volta in stagione – il “Franchi”, sabato scorso l’impianto dei viola è diventato terra di conquista da parte degli azzurri di Antonio Conte, che hanno inflitto alla squadra di Raffaele Palladino il k.o. più largo da quando è iniziato il campionato (0-3).

La Fiorentina, dicevamo, ha pagato carissimi quei due-tre errori commessi durante il match, nonostante abbia cercato più volte di far male al Napoli, non riuscendoci. Continua, dunque, il digiuno di vittorie della Viola: l’ultimo successo risale ormai ad un mese fa e dall’1-0 contro il Cagliari i gigliati hanno totalizzato a malapena un punto (pareggio con la Juventus allo Stadium), perdendo con Bologna, Udinese e Napoli.

L’assenza di Bove si sta facendo sentire e non è un caso che, senza l’ex romanista, la Fiorentina abbia perso equilibrio (non meno di 2 gol a partita incassati nelle ultime tre giornate). Palladino è tornato a fare esperimenti allo scopo di ritrovare la quadra ma servirà una mano anche dal mercato: il primo acquisto nella sessione invernale, intanto, è il centrocampista Folorunsho, arrivato dal Napoli. In ogni caso, per rimanere in alto (attualmente è sesta) la Viola deve obbligatoriamente tornare a vincere e la sfida con il Monza ultimo in classifica sembra essere quella giusta per voltare pagina. L’ex squadra di Palladino non riesce a risollevarsi, neppure dopo il cambio di guida tecnica. Con Salvatore Bocchetti si è allungata la striscia negativa e sono arrivate due pesanti sconfitte con Parma e Cagliari (2-1 e 1-2), due dirette concorrenti per la salvezza.

Monza-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

La lista degli indisponibili è abbastanza folta in casa Monza: sono out Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina ed il secondo portiere Cragno. Assente pure lo squalificato D’Ambrosio: in difesa Caldirola dovrebbe essere preferito a Pablo Marì, guarda caso uno degli obiettivi della Fiorentina in questo mercato invernale. Maldini con ogni probabilità partirà dalla panchina.

Dubbio Gudmundsson per Palladino: l’islandese si è fatto di nuovo male e ad inizio settimana si è allenato a parte. Certa la sua presenza in panchina, ma dal 1′ dovrebbe partire Beltran. Dietro si ritorna alla difesa a quattro con Dodò e Gosens ai lati di Ranieri e Comuzzo, in mezzo spazio al rientrante Cataldi e ad Adli.

AGGIORNAMENTO: Cataldi non convocato, subito a disposizione invece il nuovo arrivato Folorunsho.

Come vedere Monza-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Monza-Fiorentina è in programma lunedì alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Monza-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Come avvenne nel match d’andata, giocato lo scorso settembre, il Monza affronterà una Viola in difficoltà: finì 2-2 la gara del “Franchi”, con i brianzoli che dilapidarono un doppio vantaggio, riacciuffati da un gol di Gosens in pieno recupero. La Fiorentina rimane favorita ma potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata neppure contro la squadra di Bocchetti, che verosimilmente creerà non pochi grattacapi ai gigliati.

Le probabili formazioni di Monza-Fiorentina

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Caprari, Ciurria; Djuric.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Il Monza riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2