Gratta e vinci, cambia tutto: nessuna di queste regole vale più

Gratta e vinci, sembrava impossibile ma non lo è: statistiche stravolte.

Tra il dire e il fare, si sa, c’è di mezzo il mare. E c’è di mezzo il mare anche tra il calcolo delle probabilità e l’eventualità che qualcosa di assurdo possa effettivamente verificarsi. Eppure, quello che è accaduto nelle scorse ore, sembra avere stravolto qualunque regola abbia mai governato il gioco del Gratta e vinci.

Siamo abituati a pensare che, per una questione meramente statistica, un blocchetto di tagliandi possa contenere un solo premio, ma a quanto pare ci sbagliamo. La storia che vogliamo raccontarvi oggi, in effetti, dimostra l’esatto contrario. Arriva da Salem, nello Stato del Connecticut, dove, nei giorni scorsi, è stata realizzata una delle vincite più incredibili che si ricordino nella storia del gioco d’azzardo. Non per il premio in sé, perché qualcuno che ha fatto di meglio c’è, ma per le modalità.

Secondo quanto riferito dalla lotteria del Connecticut, un residente di Salem si sarebbe recato da Citgo, a Colchester, per acquistare alcuni biglietti della lotteria istantanea. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questa vicenda si è evoluta in maniera del tutto inaspettata che non possiamo fare altro che sperare che la stessa fortuna possa capitare, un giorno o l’altro, anche a noi.

Gratta e vinci, più unico che raro: storia da brivido

Il primo biglietto è stato acquistato l’ultimo dell’anno, il 31 dicembre. Il misterioso abitante di Salem ha comprato un biglietto della serie Cash Royale e, spendendo appena 20 dollari, ha scoperto, con sua somma sorpresa, di averne vinti 200mila.

Non poteva certo sapere che quello era solo un assaggio. Che il meglio, per quanto assurdo potesse sembrare, doveva ancora venire. Qualche giorno dopo, il 3 gennaio, ha fatto ritorno allo stesso Citgo e ha optato, stavolta, per un biglietto Jumbo Cash. Il nuovo grattino conteneva, pensate un po’, una cifra ancor più alta di quella che, nel frattempo, aveva già provveduto a riscuotere. Qui c’erano 750mila dollari, che, uniti ai precedenti, hanno portato la sua vincita complessiva a quota oltre 1 milione di dollari.

La statistica ci dice che la probabilità che accada qualcosa del genere, ossia che un uomo acquisti due biglietti vincenti nello stesso negozio, nel giro di qualche giorno, è bassissima. Accade una su un trilione di volte, per cui va da sé che abbia avuto una fortuna sfacciatissima e che la dea bendata lo abbia preso particolarmente a cuore. Una storia che ha stravolto in tutto e per tutto qualunque regola credevamo governasse l’universo dei Gratta e vinci.