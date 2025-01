Gratta e vinci, piovono milioni: basta un numero per vincerne 5

Gratta e vinci, miracolo a Loano: con 20 euro ha vinto 5 milioni.

Chi lo sa, magari aveva comprato una manciata di biglietti della Lotteria Italia e la delusione l’aveva pure assalita, nel momento in cui aveva scoperto che nei suoi tagliandi non c’era l’ombra d’un quattrino. Ci piace pensare che sia andata proprio in questo modo, ma non perché siamo sadici, no. Semplicemente perché è confortante poter sperare che la dea bendata abbia voluto darle, in un certo qual modo, una seconda possibilità.

Sì, parliamo di seconda chance perché non poteva certo immaginare, la donna protagonista della storia che ci accingiamo a raccontarvi, che qualche ora dopo l’estrazione, avvenuta durante la puntata di Affari Tuoi, la fortuna avrebbe comunque trovato il modo di raggiungerla. Ha bussato alla sua porta leggermente in ritardo rispetto alle aspettative, forse, ma l’essenziale è che, in un modo o nell’altro, sia ugualmente arrivata a destinazione.

Iniziamo col dire che questa bellissima storia arriva da Loano, in provincia di Savona. In questa bellissima cittadina ligure, in corso Roma, c’è da tempo il Bar Antica Tabaccheria Loanese, punto di riferimento indissolubile per i turisti e per la gente del posto. E proprio qui, nei giorni scorsi, dopo l’estrazione della Lotteria Italia, è successo qualcosa di incredibile. Qualcosa di talmente raro che vale la pena raccontarlo per dimostrare, appunto, che certi miracoli non sono poi così rari.

Gratta e vinci, così 20 euro le hanno cambiato la vita

È successo, in soldoni, che una donna ha fatto tappa nel punto vendita di cui sopra, in corso Roma, e una volta dentro ha deciso di tentare il tutto per tutto comprando uno dei tanti Gratta e vinci ordinatamente esposti alle spalle del bancone.

La scelta è ricaduta, più precisamente, su un tagliando della serie 100X. Il grattino le è costato 20 euro appena, una quisquilia, praticamente, se rapportato a quello che, a conti fatti, le ha fruttato. Uno di quei premi che cambiano la vita e che non sono affatto comuni, anzi. Sotto la patina argentata che ricopriva le varie sezioni si nascondeva, udite udite, un tesoro del valore di 5 milioni di euro. Il numero che ha reso possibile questa vincita straordinaria è il 29, decisivo nel momento clou della giocata.

A Loano, manco a dirlo, è subito iniziata la caccia alla fortunatissima giocatrice, così come il Bar Antica Tabaccheria, del resto, ha iniziato a brulicare di visitatori non appena si è sparsa la notizia relativa al passaggio della dea bendata.