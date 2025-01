Berrettini rinuncia: “La vita non è solo questo”

Berrettini dice basta: è cambiato da così a così.

Un precedente. Uno soltanto. Un po’ poco, per poter decretare sulla base di esso chi sarà il vincitore di uno dei match più attesi di questo primo turno degli Australian Open, quello che vedrà l’azzurro Matteo Berrettini affrontare Cameron Norrie. Tanto più che quell’unico precedente risale ad un’altra “era”: quella in cui il martello romano era il numero 1 d’Italia e arrivava in finale nientepopodimeno che a Wimbledon.

Era il 2021, l’anno d’oro di The Hammer, quando lui e il britannico si sono ritrovati faccia a faccia. Sui verdi prati del Queen’s Club, per di più, uno dei luoghi in cui Berrettini ha espresso il suo miglior tennis e assaporato alcune delle emozioni più belle che la sua carriera gli abbia finora riservato. Era in uno dei suoi posti del cuore, insomma, motivo per il quale potrebbe esserci una bella differenza tra il modo in cui giocò 3 anni fa e il modo in cui, invece, giocherà stanotte, al suo debutto a Melbourne.

Indipendentemente da tutto, per la maggior parte dei bookmaker è comunque lui il favorito per la vittoria di questa partita, che avrà inizio all’1 circa, ora italiana. Segno che gli analisti vogliono premiare Berrettini e, soprattutto, dargli fiducia in questo suo lento, ma attesissimo, ritorno alla “vita” e al tennis. Matteo, in effetti, sembra determinato come non lo era da tempo. Affamato, assetato, desideroso di vincere e di riscattarsi, finalmente, dopo tutti gli ostacoli affrontati negli ultimi anni.

Berrettini, cambia tutto: niente sarà più come prima

La tenacia non gli manca, il coraggio nemmeno, ed è per questo motivo che le aspettative sono alle stelle. Il peggio è alle spalle e questo nuovo Berrettini ci piace perché è molto più ottimista e fiducioso del precedente.

“Arrivo a Melbourne pronto e carico, non succedeva da un po’. Negli ultimi due anni è stata sempre una rincorsa, un cercare di ritornare. Fermarsi, ripartire, fermarsi: non è stato facile. La vita non è solo prendere a racchettate una pallina. Questa volta ho potuto lavorare al mio obiettivo senza farmi prendere dall’ansia di dimostrare subito qualcosa, di fare punti, di risalire la classifica. La parola d’ordine è diventata pazienza”.

Una vita votata al tennis, dunque, ma fatta anche di tante altre piccole cose, perché è giusto, in fondo, che sia così. E chissà che questo nuovo atteggiamento non possa essere la chiave di volta per un Berrettini 2.0 ancor più convincente e vittorioso…