Pronostico Chelsea-Tottenham: assalto respinto

Chelsea-Tottenham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno dei tantissimi derby londinesi che si gioca in Premier League. Forse anche uno dei più sentiti, a dire il vero. Quella tra Chelsea e Tottenham è una partita molto interessante, lo è sempre stata, anche se adesso le cose, soprattutto per una stagione al di sotto delle aspettative da parte della squadra ospite, sono cambiate.

Se fino a pochi mesi fa, gli Spurs sembravano sempre essere leggermente avanti quando andavano ad incontrare i Blues, questa volta, per via della classifica, è evidente che la formazione allenata da Enzo Maresca possa respingere l’assalto, vincendo, di tutte quelle che stanno dietro e che vorrebbero prendersi il quarto posto, quello che varrebbe una qualificazione alla prossima Champions League. I londinesi di casa, infatti, al momento, sarebbero dentro la massima competizione europea e vedendo quelli che sono stati i risultati difficili degli ultimi anni, sarebbe senza dubbio un grandissimo traguardo.

Sarà una gara bella, così come quella dell’andata. Beh, forse è meglio non esagerare visto che il Chelsea è uscito vittorioso per 4-3 in trasferta. Bella sì, ma con meno gol. Ma con una certezza. L’assalto di prima verrà respinto prontamente. Per un motivo: il Chelsea in casa ha fatto filotto vincendo le ultime cinque partite di fila. La striscia continuerà.

Come vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Tottenham è in programma giovedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vittoria del Chelsea che rimarrà, almeno fino al termine di questa settimana, e prima del prossimo turno di campionato, al quarto posto in classifica. Una sfida che la squadra di Maresca può vincere facendo continuare la striscia di affermazioni in casa. Il match, infine, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Chelsea-Tottenham

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Sancho; Nkunku.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Son, Solanke, Tel.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1