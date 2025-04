Pronostico Stoccarda-Lipsia: c’è solo una certezza

Stoccarda-Lipsia è la semifinale della Coppa di Germania: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Sicuramente è una partita molto interessante quella tra Stoccarda e Lipsia che permetterà, a chi avrà la meglio, di prendersi la finale della Coppa di Germania e quindi avere la possibilità di giocare per un titolo. E, come potete leggere dal nostro titolo, la costante, quando si incontrano queste due squadre, è solamente una. E la vedremo dopo.

Partiamo da quello che è il momento di forma di queste due formazioni. Entrambe arrivano al match che può valere una stagione dopo una sconfitta con lo stesso risultato: uno a zero e poca precisione sottoporta, visto che le azioni da rete, entrambe, le hanno create. E se dobbiamo allargare un poco il campo, andando a leggere insomma, in maniera generale, ilo stato di salute, è evidente che lo Stoccarda stia messo peggio: non vincono da sei incontri di fila i padroni di casa, che hanno così perso anche delle importanti posizioni in classifica. Il Lipsia, invece, nelle ultime cinque ne ha vinte almeno due: insomma, si è un po’ meno con l’acqua alla gola.

La certezza e la costante, dicevamo: quando si affrontano Stoccarda e Lipsia finisce sempre con il segno GOL. Un’abitudine non troppo datata nel tempo, c’è da dirlo, perché in questo modo – con entrambe a segno – sono finite le ultime cinque sfide. E nelle ultime quattro, restringendo insomma ancora di più il campo, sono arrivate almeno tre reti complessive. Non c’è motivo, onestamente, che non possa finire anche in questo modo nella serata di mercoledì, nonostante il cambio di allenatore, tra gli ospiti. Sì, dopo la sconfitta di domenica scorsa Marco Rose è stato esonerato. E questo scossone potrebbe essere senza dubbio fondamentale per una squadra che ha le carte in regola per il colpo grosso.

Come vedere Stoccarda-Lipsia in diretta tv e streaming

Stoccarda-Lipsia è in programma mercoledì 2 aprile alle 20:45. In Italia il match in questione sarà possibile seguirlo su Sky. In streaming la visione sarà possibile attraverso Sky Go oppure con un abbonamento a Now Tv.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 3.40 su Goldbet e Lottomatica e a 3.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nonostante i bookmaker dicano che in questo match sia favorito lo Stoccarda, è evidente che noi la pensiamo in maniera diversa. Un gol per squadra e lo abbiamo detto, tre reti complessive e anche questo lo abbiamo ribadito, vittoria esterna di un Lipsia che ha quelle qualità, anche mentali visti i passati in Champions negli ultimi anni, di poter gestire l’emozione di un match del genere.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Lipsia

STOCCARDA (4-4-1-1): Nubel; Dakhil, Joltsch, Chabot, Mittelsdat; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhric; Millot; Demirovic.

LIPSIA (3-3-2-2): Vandevoort; Klostermann, Orban, Bitshiabu; Baku, Seiwald, Raum; Haidara, Simons; Baumgartner, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2