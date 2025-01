Gratta e vinci, dalle stelle alle stalle: 1 milione sprecato

Gratta e vinci, non ti affezionare all’idea: potresti rimanere molto deluso.

C’è qualcosa che dovresti assolutamente sapere se anche tu, come milioni di altre persone in giro per il mondo, tenti di tanto in tanto la fortuna al gioco d’azzardo. In particolar modo se ti piacciono i Gratta e vinci e sogni di poterne avere uno vincente, un giorno, tra le mani.

Potresti non essere a conoscenza del fatto, in effetti, che non è tutto oro quel che luccica. E che ci vuole un secondo, probabilmente anche meno, per passare dalle stelle alle stalle. Lo sa bene un uomo, residente nello Stato americano del Texas, che, nelle scorse ore, ha realizzato un sogno comune agli aspiranti Paperoni di tutto il mondo: vincere un montepremi stratosferico. La dea bendata ha bussato alla porta di questo giocatore di Euless mascherandosi, per l’appunto, da biglietto della lotteria istantanea.

Lo stesso biglietto che l’uomo, del tutto inconsapevole del fatto che la sua vita stesse per cambiare, ha acquistato presso il minimarket Bedford Brownie’s, in Bedford Road. Un tagliando, volendo essere ancora più specifici, appartenente alla serie Supreme 30x, che pur costando relativamente poco prometteva premi da urlo. E così è stato.

Gratta e vinci, non è tutto oro quel che luccica: ecco perché

Una volta grattati tutti i simboli che compongono le varie sezioni del gioco, l’uomo ha scoperto di aver vinto la cifra più alta cui potesse ambire con quel Gratta e vinci. Sai di che cifra parliamo? Ovviamente no, per cui tieniti forte: l’uomo in questione ha vinto, pensa un po’, la bellezza di 3 milioni di dollari.

Una notizia di cui gioire, naturalmente, trattandosi di una cifra che cambia la vita e che permette di risolvere, quello è poco ma sicuro, un bel po’ di problemi. Peccato solo che, come dicevamo pocanzi, non è tutto oro quel che luccica. Credi davvero che nelle tasche di questo fortunatissimo giocatore del Texas siano finiti 3 milioni? Certo che no. Avendo vinto una cifra così alta, l’uomo si è ritrovato catapultato, anzi, nella fascia di imposta federale più alta in assoluto.

Che significa? Semplice, che la sua vincita è stata tassata pesantemente e che ha dovuto rinunciare, di fatto, al 37% della somma scovata sotto la patina argentata del suo biglietto della lotteria istantanea. Dovrà corrispondere la bellezza di 1,1 milioni di dollari in tasse federali, per cui gliene rimarranno in tasca poco meno di 2. Che è sempre tantissimo, su questo non ci piove, ma comunque meno di quanto gli sarebbe tecnicamente spettato di diritto.