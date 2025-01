Pronostico Real Madrid-Barcellona: dove vederla gratis in streaming su YouTube

Real Madrid-Barcellona è la finale della Supercoppa di Spagna e si gioca domenica alle 20:00: notizie, streaming gratis, probabili formazioni e pronostico.

Non ha riservato sorprese, finora, la quarantunesima edizione della Supercoppa di Spagna. A differenza della Supercoppa Italiana – andata in scena una settimana prima sempre in Arabia Saudita – in questa manifestazione assisteremo alla finale più attesa (ma anche quella più scontata): il famigerato Clasico tra Real Madrid e Barcellona, le due grandi rivali pronte a contendersi l’ennesimo trofeo.

Per Carlo Ancelotti e i suoi uomini è l’occasione per continuare a fare incetta di titoli: in caso di successo con i blaugrana per i Blancos sarebbe il terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Europa, vinta la scorsa estate contro l’Atalanta a Varsavia, e la Coppa Intercontinentale, conquistata a dicembre in terra qatariota contro i messicani del Pachuca. Battere il Barcellona però regala sempre una soddisfazione particolare, non c’è coppa che tenga. Ed il Real Madrid ha tanta voglia di “vendicare” il pesantissimo 4-0 dello scorso ottobre, con i catalani che in quella circostanza banchettarono al Bernabeu.

Una sconfitta inaccettabile per un club abituato a dominare in lungo e in largo. Quello non è stato l’unico passo falso in stagione dei campioni d’Europa e di Spagna in carica, ma è vero anche che nell’ultimo mese il Real ha trovato maggiore continuità: in campionato, non senza difficoltà, ha battuto Siviglia (1-2) e Valencia (4-2), per poi travolgere il modesto Minera (0-5) in Coppa del Re. Nella semifinale di Supercoppa, invece, i Blancos sono riusciti a piegare nel secondo tempo un coriaceo Maiorca, rimasto in partita fino alla fine (gli ultimi due gol il Real Madrid li ha realizzato in pieno recupero).

Flick può tornare a schierare Dani Olmo

Il Barcellona, invece, aveva chiuso malissimo il 2024: un dicembre disastroso ha favorito il sorpasso in vetta da parte delle due madrilene, facendo scivolare i blaugrana al terzo posto.

Gli uomini di Hansi Flick si sono risollevati nel nuovo anno: prima la goleada rifilata al Barbastro in Coppa del Re (0-4) e poi il bel successo di mercoledì scorso contro l’Athletic Bilbao nell’altra semifinale di Supercoppa, con Yamal e Gavi (0-2) che hanno messo le rispettive firme su una vittoria ampiamente meritata dei catalani. Contro il Real Madrid Flick potrà utilizzare sia Dani Olmo che Pau Victor: il club di Joan Laporta ha vinto il ricorso, con il Consiglio Superiore dello Sport che ha dato ragione al Barça in merito alla sospensione per la violazione del Fair Play finanziario. A difendere la porta blaugrana toccherà nuovamente all’ex juventino Szczesny, preferito a Inaki Pena contro i baschi. Dall’altro lato invece Ancelotti è in ansia per le condizioni di Tchouaméni e Valverde, entrambi non al meglio dopo la sfida con il Maiorca.

Come vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

La finale della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona è in programma domenica alle 20:00 al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.50 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Real Madrid sembra stare meglio rispetto al Barcellona ma resta una gara dal pronostico apertissimo, dal momento che alcune importanti pedine della formazione di Ancelotti non sono al 100%. Rispetto al Clasico dello scorso ottobre, ci aspettiamo che entrambe vadano a segno in un match che alla fine dovrebbe vedere trionfare i Blancos.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1