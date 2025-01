Pronostici FA Cup domenica: Arsenal-Manchester United e un “gol” a sorpresa

Pronostici FA Cup, i riflettori sono ovviamente puntati sul big match dell’Emirates Stadium tra Gunners e Red Devils.

La sfida più “nobile” del terzo turno dell’FA Cup 2024-25 è senz’altro quella tra Arsenal e Manchester United, una grande classica del calcio inglese. Sarà dunque il match dell’Emirates Stadium a monopolizzare l’attenzione degli appassionati nella giornata di domenica, nonostante si giochi anche su altri campi (sono 7, in tutto, le partite in programma in questo giorno).

I Red Devils tornano nell’impianto di Londra nord a distanza di poco più di un mese: lo scorso 4 dicembre, nel match di Premier League, i Gunners ottennero un successo abbastanza netto (2-0), costringendo la squadra di Ruben Amorim a fare quasi da comparsa.

Da allora il Manchester United l’ha spuntata soltanto nel derby con il Manchester City: l’emorragia di sconfitte è terminata soltanto domenica scorsa, nella gara sulla carta più complicata, contro il Liverpool capolista. Malgrado sembrasse una vittima designata, lo United ha tirato fuori l’orgoglio, facendo ritorno da Anfield con un punto insperato (2-2). In classifica però i Red Devils rimangono tredicesimi e fare strada in FA Cup – vinta proprio nella passata stagione – può essere un modo per alleviare i “dolori” di un’annata che per il momento non sembra promettere granché. Anche l’Arsenal cercherà di sfruttare questa sfida per voltare pagina dopo una settimana complicata – pareggio in campionato in casa del Brighton e sconfitta interna nella semifinale d’andata di League Cup con il Newcastle – ma l’assenza di un giocatore fondamentale come Saka si sta facendo sentire. Se il Manchester United sarà quello di Liverpool, insomma, potremmo assistere ad una sfida più equilibrata del previsto, in cui stavolta entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le previsioni sulle altre partite

Per quanto riguarda gli altri match, uno dei più affascinanti è probabilmente lo scontro tra il Tottenham ed un club di National League – quinta serie inglese – il Tamworth, che nel turno precedente ha realizzato una vera e propria impresa eliminando una squadra di League One, l’Huddersfield.

Gli Spurs sono appena tornati a vincere, battendo 1-0 il Liverpool nella semifinale d’andata di League Cup: ha tirato un sospiro di sollievo il tecnico Ange Postecoglou, che in FA Cup dovrebbe invece far riposare i titolarissimi. In ogni caso i problemi difensivi del Tottenham, legati anche alle numerose assenze, ci suggeriscono di valutare l’opzione “Gol”, rischiosa ma redditizia. Per il piccolo Tamworth, del resto, segnarne almeno uno contro un avversario di questo rango sarebbe già una “festa”.

Neppure Ipswich Town e Newcastle, altri due club di Premier League, dovrebbero avere problemi a superare il turno, impegnati rispettivamente contro Bristol Rovers e Bromley: attesi almeno tre gol complessivi. Cerca riscatto in coppa anche il Southampton di Ivan Juric, ultimo in classifica nel massimo campionato inglese: lo Swansea, formazione che attualmente milita nella serie cadetta, non rappresenta un ostacolo insormontabile. L’Hull City, infine, dovrebbe far valere la categoria di differenza contro il Doncaster.

Pronostici FA Cup: possibili vincenti

Hull City (in Hull City-Doncaster)

Arsenal (in Arsenal-Manchester United)

Southampton (in Southampton-Swansea)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Tamworth-Tottenham

Newcastle-Bromley

Ipswich Town-Bristol Rovers

Pronostici FA Cup: le partite da almeno un gol per squadra

Tamworth-Tottenham

Arsenal-Manchester United

