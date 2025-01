I pronostici di domenica 12 gennaio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Ligue 1 e Real Madrid-Barcellona

I pronostici di domenica 12 gennaio: in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, FA Cup e la finale di Supercoppa di Spagna Real Madrid-Barcellona.

Tra le protagoniste di questa domenica di Serie A ci sono due contendenti per la vittoria dello Scudetto: l’Inter dopo la beffa in Supercoppa Italiana farà di tutto per risollevarsi subito battendo il Venezia in trasferta, mentre il Napoli ha l’occasione di mantere il primato battendo il Verona. Una partita che Conte non sottovaluterà, anche per quanto accaduto all’andata con l’Hellas vittorioso addirittura 3-0.

La partita più attesa di questa domenica di calcio si gioca però in Arabia Saudita ed è la finale della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. La squadra di Flick ha dominato l’ultimo “Clasico” umiliando gli avversari che meditano vendetta e che nel frattempo hanno rimontato in campionato: anche stavolta i gol non dovrebbero mancare con la differenza che anche il Real Madrid dovrebbe timbrare il cartellino.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Lipsia-Werder Brema e Augsburg-Stoccarda di Bundesliga, PSG-St. Etienne di Ligue 1, Feyenoord-Utrecht di Eredivisie e Bologna-Roma di Serie A.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Arsenal-Manchester United, FA Cup, ore 16:00

Vincenti

Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Osasuna, Liga, ore 16:15)

(in Atletico Madrid-Osasuna, ore 16:15) Inter (in Venezia-Inter, Serie A , ore 18:00)

(in Venezia-Inter, , ore 18:00) Napoli (in Napoli-Verona, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lipsia-Werder Brema , Bundesliga , ore 15:30

, ore 15:30 PSG-St. Etienne , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Feyenoord-Utrecht, Eredivisie, ore 14:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Real Madrid-Barcellona , Supercoppa di Spagna, ore 20:00

, Supercoppa di Spagna, ore 20:00 Augsburg-Stoccarda , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 Bologna-Roma, Serie A, ore 18:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.78 GOLDBET ; 11.03 SNAI; 10.78 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Tamworth-Tottenham, FA Cup, ore 13:30